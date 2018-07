Na Benama ćete naći razbacanje ležaljke, prepune kante, oštećene klupe i hrpe smeća, a Kerumov nećak, koncesionar plaže, o tome nema pojma

'Sve što predstavlja ugrozu za život, promptno rješavamo. Imate nepredvidive okolnosti, jer se na visokim temperaturama pojačava lučenje smole i zbog toga dolazi do krtog pucanja stabla, a imate i vjetrolome...', ističe ravnatelj Grubšić

Prvi put čujem za takve kritike. Nazvat ću sada voditelja objekta da vidim o čemu se radi – bila je reakcija Igora Sapunara, direktora tvrtke "National" koja upravlja kupalištem na Benama, na naše pitanje zašto je plaža u neuglednom stanju.



Ako se odlučite okupati u marjanskoj hladovini, dočekat će vas razbacane ležaljke koje se, čini se, nikada ne slažu kako priliči.

Naime, prošlog vikenda imali smo priliku uvjeriti se da su cijelu noć bile slobodno raspršene po Benama, baš onako kako su ih kupači ostavili.



Nesiguran o čemu se uopće radi, Sapunar nam je u petak (jučer) istaknuo kako nije upoznat sa spomenutim problemom, kao i s prepunim kantama za smeće, gotovo nefunkcionalnim spravama za dječju igru, oštećenim klupama te otpadom skupljenim na više hrpa, proporcionalno raspoređenih po plaži. Direktor tvrtke koja ima županijsku koncesiju ustvrdio je kako su "kasno dobili pravo upravljanja nad plažom, kada je već debelo počelo ljeto", zbog čega "nisu stigli sanirati oštećenja".



– Htjeli smo neke stvari popraviti, ali zbog sezone nismo bili u mogućnosti. Imamo ugovornu obvezu o ulaganju u plažu ali, nažalost, nismo mogli ništa početi zbog sezone. Zbilja nismo bili u mogućnosti, jer je odmah bilo previše ljudi. Sve ćemo obaviti tijekom zime. Ako je zbilja nešto neugledno odmah će se danas srediti – uvjeravao nas je nećak Željka Keruma.



Upravo zato je na fotografije, u čijem je posjedu naša redakcija, reagirala i Županija koja je Sapunaru dodijelila upravljanje kupalištem, a mogla bi mu "dodijeliti" i kaznu.



– Poslali smo im upozorenje i ako se stanje već od sutra ne sredi, kažnjavat ćemo ih u iznosu od pet posto od ukupne koncesijske naknade obračunate za proteklu godinu – kazao je Stipe Čogelja, privremeni pročelnik županijskog Upravnog odjela za turizam i pomorstvo.



No, budući da Sapunarova tvrtka prošle godine nije imala koncesiju nad spomenutom plažom, prema ugovoru su dužni platiti iznos od pet posto od ugovorene naknade za tekuću godinu. U odluci Županijske skupštine o povjeravanju Bena firmi "National" koju potpisuje Petroslav Sapunar, otac direktora tvrtke, navodi se da je stalni dio godišnje naknade 220.000 kuna, pa bi dnevna kazna mogla iznositi 11.000 kuna.



Koncesionar je dobio rok od tri dana za uklanjanje oštećenja, ali u slučaju ugroze sigurnosti korisnika pomorskog dobra ili u drugim opravdanim slučajevima, rok ne smije biti kraći od četiri sata.



Osim smeća i općeg kaosa na plaži, razbijeni mul na Benama je vjerojatno jedan od jezivijih prizora koji možete vidjeti u cijelom gradu. Toliko nesigurno izgleda da mu se iz znatiželje ne poželite približiti čak niti na pet metara. No, kako kaže koncesionar, za sanaciju mula koji je još prošlog ljeta proglašen nesigurnim potrebno je "zeleno svjetlo" konzervatora.



– Situacija s mulom se rješava jer je pod zaštitom konzervatora, i potrebno je napraviti poseban projekt sanacije te dobiti potrebne dozvole od nadležnih institucija. Napravljen je glavni projekt i samo čekamo potvrdu da možemo krenuti – istaknuo je Sapunar.



Nažalost, nije samo uvala Bene problematična točka jedine splitske park-šume. Predstavnici stranke Pametno, uz to što su jučer pred sjevernim Marjanskim vratima upozorili na loše stanje plaže na Benama, što je, kako su kazali, "vidljivi rezultat trule političke prodaje Bena i Javne ustanove Kerumovu HGS-u", istaknuli su općenito loše stanje Marjana.



– Cijelim putem od Prve vode do Bena prate vas velike crne kese smeća, otpilana debla, grane sa šiškama koje su tko zna kada skinute i vjerojatno su opasne u ovom dijelu godine kada je povećana opasnost od požara – naglasila je Kristina Vidan, potpredsjednica stranke.



– Uz šetnicu do Bena ima više od pedeset osušenih stabala koja svakodnevno prijete!? Poseban problem je tzv. dječje igralište na Benama gdje slomljena i nagnuta stabla doslovno vise nad spravama za igru najmlađih. To je ogromna opasnost na koju upozoravamo javnost i pozivamo odgovorne da istaknu odgovarajuća upozorenja i saniraju prostor što je više moguće – upozorio je Branimir Urlić, gradski vijećnik Pametnog.



Što se tiče dječjeg igrališta, iz Javne ustanove odgovorili su kako je i ono u nadležnosti koncesionara kupališta, što znači da će ovih dana direktor Sapunar sa suradnicima imati puno posla kako bi otklonio sva oštećenja i moguće opasnosti za najmlađe. No, što se tiče brojnih označenih i opasnih stabala koja bi se mogla urušiti, Damir Grubšić, ravnatelj gradske institucije za upravljanje Marjanom, rekao nam je kako njihova služba održavanja radi sve što treba vezano uz održavanje park-šume, ali se velike sječe ne mogu provoditi zbog protupožarne sezone.



– Sve što predstavlja ugrozu za život, promptno rješavamo. Imate nepredvidive okolnosti, jer se na visokim temperaturama pojačava lučenje smole i zbog toga dolazi do krtog pucanja stabla, a imate i vjetrolome... Nisu to trula stabala, već zelena stabla, tako da neke stvari ne možemo pretpostaviti, a na neka spomenuta pitanja odgovori su napisani na stranicama – kazao je nedavno imenovani ravnatelj Javne ustanove.



Tako bi se do jeseni trebali rješavati hitni problemi, a sa zimom će stići i temeljito uklanjanje opasnih stabala. Do tada, vama, ali i nama dragi čitatelji, samo preostaje uzeti šugaman, prošetati se do Bena i provjeriti jeste li zadovoljni napretkom, urednosti, sigurnosti i općenito stanjem te popularne plaže. Na to, očito, možete utjecati.