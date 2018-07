Grad u najpoznatiju ilegalnu ulicu u Splitu ulaže oko 600.000 kuna: evo kako će se riješiti prometna sigurnost na dva opasna raskrižja u blizini škole

Na vrlo frekventnom, a za pješake i učenike obližnje Osnovne škole "Trstenik" opasnom raskrižju Velebitske i Bračke ulice, kao i na onom nešto zapadnije, sjecištu Puta Trstenika i Bračke, za oko pola godine trebali bi se izgraditi kružni tokovi.



Banovina je upravo raspisala javni natječaj za izgradnju tih dvaju infrastrukturnih objekata, vrijednih nešto više od 600.000 kuna, kojima bi se trebala poboljšati sigurnost svih sudionika u prometu. Građevinske tvrtke zainteresirane za taj posao svoje ponude mogu dostaviti gradskoj upravi do ponedjeljka, 2. kolovoza, u 10 sati, kada će se kuverte službeno i otvoriti, pa bi nekoliko tjedana nakon toga trebalo biti poznato kome će lokalna vlast povjeriti komunalni projekt



Prema pozitivnom scenariju, dakle ako ne bude eventualnih žalbi nezadovoljnih potencijalnih izvođača, Grad će u najbržem roku potpisati ugovor s odabranim partnerom koji će potom biti dužan u roku od dva mjeseca upaliti bagere i početi radove.



Prema izvedbenom projektu koji je izradila splitska tvrtka "Geoprojekt", na oba ruba nikad legaliziranog dijela Bračke ulice postavit će se, kako je naglašeno, privremeni demontažni cestovni "rotori" sa po četiri ulazno-izlazna kraka, dok će u samom kružnom toku biti jedan vozni trak, širine sedam metara (iznad hotela "Radisson Blu"), odnosno šest metara (kod Postaje prometne policije), a u sredini će biti zelena površina.



U odnosu na postojeće stanje na raskrižjima, vozila će u kružne tokove na objema lokacijama ulaziti jednim kolničkim trakom, a svakako je pozitivna činjenica da se gradski oci nisu odlučili za postavljanje semafora koji preplavljuju veći dio Hrvatske, nego za znatno povoljniju i sigurniju opciju na kojoj su zapadnoeuropske države, pa i nama susjedna Slovenija, već "doktorirale".



Budući da će se u kružne tokove ulaziti jednim trakom, postojeći široki kolnici će se na prilaznim ulicama sužavati demontažnim prometnim otocima koji će se postaviti uz postojeće betonske cjeline koje dijele kolničke smjerove. Kako doznajemo, sve autobusne stanice koje se nalaze uz buduće "rotore" zadržat će svoje lokacije, jednako kao i parkiralište za turističke autobuse duž najsjevernijeg traka Zajčeve, uz ogradu bolnice na Križinama.



U svakom slučaju, bit će zanimljivo vidjeti hoće li se ostvariti pozitivni scenarij po kojem bi početkom iduće godine oba kružna toka trebala biti izgrađena na spomenutim lokacijama. Budući da se u izvedbenom projektu na nekoliko lokacija spominje "privremeno demontažni" karakter tih komunalnih objekata, treba reći da je to povezano uz konačnu izgradnju Bračke ulice na potezu od hotela "Radisson Blu" do raskrižja kod prometne policije.



No, znajući da je ta prometnica svoj postojeći izgled dobila prije točno 20 godina, uoči prvog posjeta pape Ivana Pavla II. našem gradu, i od tada niti je znatnije uređivana, a kamoli da je stigla do izdavanja uporabne dozvole, malo koga bi začudilo da se ostvarenjem toga bitnog projekta skine oznaka privremenosti sa spomenutih kružnih tokova.