Pola mista odgrizlo je nokte od nervoze: 'Slobodna' spasila mali dućan od strateškog značaja!

Što će biti, što mislite?



– Ma ne znan šta da kažen – odgovara nam Lidija Juretin (36), vlasnica posebnog malog dućana, splitskog, a na šestotinjak metara nadmorske visine.



Sjedimo na klupici ispred ulaza. O tom komadu drva već smo pisali da je i kulturni i društveni i sportski centar Gornjeg Sitnog. Pisali smo i da će Lidija zauvijek okrenuti ključ u bravi. Prostor je gradski, najamnina – ogromna.



Unutra su Ivan Leko, pročelnik za gospodarenje gradskom imovinom, i djelatnik te službe Nikša Jelčić. Nestrpljivo čekamo što će reći kad iziđu. Gledaju, mjere, pa fotografiju, kalkuliraju, šapuću, iz fascikle vade puste papire, vrte neke brojke, češkaju se po kosi i odmjeravaju.



Onda su izišli. Rukovali se s Lidijom, srdačno nas pozdravili, pa otišli.



Što je bilo, što su rekli, pitamo našu domaćicu.



– Opet ne znan šta da kažen! – izravno će Lidija, ali sada s velikim osmijehom.



Ma kako ne zna? Neka govori odmah! Hoće li zatvoriti butigu? Pola Sitnog odgrizlo je nokte od nervoze.



– Tila san zatvorit! Veliki su troškovi, posla nema. Nema ni svita u nas. Kad bude malo turista, živne. Ritki su, a starijen stanovništvu triba i kruv i mliko... – nabraja Lidija.



A sad?!



– A sad neću zatvorit! – s osmijehom će obrtnica.



Oparu pamte i najstarije koze, a na kondomima je prst prašine: reporteri 'Slobodne' posjetili su 'krov Splita' gdje je lijepo živjeti - ako imate novca



Nada se najboljem. Neke ideje posjetitelji iz Banovine imaju, provest će ih, vidjet će što i kako, sve u najboljoj namjeri ne bi li se vrtoglava mjesečna najamnina oko 1700 kuna za tako mali dućan smanjila. I mogla bi, prognoza je pasti više od polovine spomenutog iznosa.



– Sad je ostalo da Grad riješi šta triba i papirnato poduzme šta može. Svima će učinit dobro, cilon selu – nastavlja Lidija, i dalje pod dojmom.



Nju i butigu od strateškog značaja našli smo u lipnju, u sklopu serijala "Kvartovska inspekcija" Slobodne Dalmacije.



Kad smo pitali stanovnike pod mosorskim stijenama što bi im, da mogu bilo što poželiti, popravilo kvalitetu života, redom su odgovarali: Ma nama je najveći straj da Lidija butigu ne zatvori.



Nije nam Lidija zamjerila kad smo napisali da joj je na kondomima prst prašine, sad nam kaže u šali da smo je podsjetili da vidi je li im prošao rok, jer ne samo da su ovdje uglavnom penzioneri, nego se i mladi slabo doseljavaju. Pa tko je lud da ide u Gornje Sitno kad može u Njemačku, Irsku?



E, pa Lidija se tako, ima i koju godinu, doselila u Sitno. Presedan! Pomislimo kako smo samo o tome trebali članak napisati, pa se sjetimo pitati kako se prodaje novina?



– "Slobodna" ide odlično! Čak 11 komada dnevno – otkriva nam ponosno Lidija.



– Zato ste se vi tako angažirali! – dobacuje nam u šali neki prolaznik, pa se i on smije, da šta ne zamjerimo.



Malo je misto, čuo je već, sve zna. I njemu je drago da su "bili iz Grada" i da će pomoći. Ne zna se tko je sretniji. Lidija ili mještani Sitnog kojima je idući dućan udaljen, usporedbe radi, više kilometara nego što ih treba od splitske Rive pa do centra Solina.



Oduševljenje ne skriva ni Ante Gabrić, predsjednik Mjesnog odbora. I njega je, kaže, najviše strah zbog staroga svita, jer šta bi oni da Grad ne pomogne Lidiji.



– Dosta njih ima više od 87 godina. Smatran da je Gradu u interesu da ljudima bude bolje. Hvala in šta su došli. Oni će razumit. Uvik gledan pozitivnu stranu, a i do nas je da guramo, moraš za svoje misto gurat – naglašava Gabrić.



Tako vam oni zovu svoje Gornje Sitno – misto. Iako je u gradu, ono je misto, i red je da Grad pomogne malom mistu da ima mali dućan.