Debeljakove demografske mjere: bebama radnika po 5000 kn i vrtić

Poduzetnik Tomislav Debeljak, vlasnik splitskog škvera, naložio je poslovodstvu "Brodosplita" da "radi poboljšanja ukupne demografske situacije, ali i očuvanja zaposleničkog kadra i privlačenja novih radnika potrebnih zanimanja" provede osam mjera.



– Svakoj zaposlenici koja u bilo kojem od naših poduzeća ima ugovor na određeno vrijeme, spremni smo ponuditi ugovor na neodređeno vrijeme u slučaju trudnoće, odnosno porodiljnog dopusta. Time želimo doprinijeti sigurnosti radnog mjesta za buduće majke i otkloniti uzrok odgađanja odluke o roditeljstvu zbog straha od gubitka zaposlenja.



Za svako novorođeno dijete našeg radnika isplatit ćemo 5000 kuna bruto, a u slučaju da oba roditelja rade u našoj grupi iznos će se udvostručiti. Svakog radnika koji je radio u inozemstvu do 30. lipnja ove godine, a odlučio se vratiti u Hrvatsku i zaposliti u nekom od naših poduzeća, uz obvezu ostanka najmanje pet godina u Hrvatskoj, darivat ćemo bruto iznosom od 7500 kuna – priopćio je Debeljak i dodao:



– Svake godine za blagdan svetog Nikole djeca naših zaposlenika do 15 godina bit će darivana u najvećem neoporezivom iznosu. Sponzorirat ćemo kulturno-umjetničke i sportske klubove u kojima aktivno sudjeluju djeca naših radnika. Djecu naših zaposlenika koji pokazuju iznimne rezultate kao učenici, studenti, znanstvenici, umjetnici i sportaši sponzorirat ćemo prema posebnom pravilniku. Oboljeloj djeci naših radnika donirat ćemo potreban novac za podmirivanje dodatnih troškova povezanih s liječenjem.



Našim zaposlenicima, roditeljima troje i više malodobne djece davat ćemo poseban mjesečni doplatak od 200 kuna za treće i svako sljedeće dijete, što kroz razdoblje odrastanja i podizanja mališana iznosi ukupno oko 40 tisuća kuna po roditelju, odnosno 80 tisuća kuna ako su oba roditelja zaposlena kod nas. U slučaju redovitog studiranja pojedinog djeteta dobna granica za tu se mjeru pomiče s 18 godina na 22 godine ili do kraja redovitog studiranja.



Osim spomenutih mjera, prvi čovjek splitskih navoza izrazio je spremnost da "s Vladom i drugim institucijama pokrene inicijativu za realizaciju povoljne izgradnje stanova za radnike 'DIV Grupe' koji imaju najmanje dvoje djece uz uvjet njihova ostanka u Hrvatskoj najmanje 15 godina", i to "po cijenama koje se ne bi smatrale darom u naravi i bile tako oporezivane".



– Spremni smo sudjelovati u dijelu troškova dualnog obrazovanja za strukovna zanimanja iz našeg poslovanja kako bi se mladima čim prije i u što većem broju omogućilo zapošljavanje i napredak u struci. Tijekom iduće godine, a po ishođenju potrebnih dozvola, obnovit ćemo i urediti vrtić u krugu "Brodosplita" namijenjen djeci naših zaposlenika – naglasio je Debeljak u svojem dopisu.