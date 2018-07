Idemo na Bačvice: od raja za turiste do okupacije ležaljkama

"Idemo na Bačvice, Bačvice, Bačvice..." - gromoglasno je pjevao simpatični, uvijek veseli Pojišanin, šjor Ivo Ružić rečeni Kalada (1942.-2014.).



Njegova amaterska skladba bila je postala hit među Splićanima, međutim u posljednje vrijeme manje je čujemo. Jednako tako, čini mi se da zaboravljamo kako su nastajale i što su našim ljudima predstavljale "nekadašnje Bačvice". Naslućujući ugostiteljsko-rekreativnu budućnost tog predjela, gradonačelnik Vicko Mihaljević (dijelom personificiran u liku dotura Vice iz "Veloga mista") potakao je već 1907. osnutak Društva za poljepšavanje Bačvica.



Za prvog predsjednika bio je izabran sin težačkog Lučca dr. Ante Trumbić, budući istaknuti hrvatski i jugoslavenski političar. Glavna svrha Društva bila je: “uređenje puteva, ulica, drvoreda i staza te sađenje i pošumljavanje zemljišta”.



Urbanistički obrisi današnje četvrti Bačvica zacrtani su između dva svjetska rata na temelju međunarodnih natječaja. Stari put što je nekoć vodio neposredno uz uvalu pomaknut je sjevernije i preko Sunčanice (danas Preradovićevo šetalište) nastavljao se na Put Firula. Temeljne su bile i do danas ostale ulice Matije Gupca i Viška, ukrašene drvoredima.



Poslije su između njih trasirane nove, manje ulice. Izgradnja nesuđenog velikog splitskog bulevara, koji je trebao voditi od kupališta preko Gripa i Balkanske ceste do ulaska u marjansku šumu, počela je 1933./'34. godine. Međutim, ostvarena je samo prva dionica (danas Šetalište Bačvice) u širini od 35 metara s dva bočna jednosmjerna kolnika te nasadima i pješačkom stazom u sredini.



Tih je godina potpuno izgrađena i zapadna strana nekadašnje Jadranske ulice (danas Prilaz braće Kaliterna). Započelo je oblikovanje prostrana trga (danas Trg Mihovila Pavlinovića) s nizom lijepih trokatnica i četverokatnica od bijela kamena. Uglovnica Bratimske blagajne dovršena je 1938./'39. godine s brončanim dovratnicima kaštelanskog kipara Marina Studina. Istodobno su po četvrti nicale i druge pojedine stambene zgrade te više raskošnih vila.



Četvrt Bačvice (plaža-kupalište-šetalište) s nekoliko manjih pansiona/hotela: "K bijelom orlu", "Matić"-"Bačvice", "Imperijal"-"Park", "Na plaži"-"Sava"-"Mosor" (mijenjali su imena!) i vrtnih restorana "Kod Halila", "Čiko" i "Pejković" pročula se kao tipično mediteransko mini ljetovalište. Domaćim i stranim turistima to je predstavljalo znak prestiža.



Splićanima, naprotiv, to su bili tjedni ili svakodnevni dio ljetnog rituala. Brojne generacije proplivale su u toj jedinstvenoj pješčanoj uvali, osjetile gorkost soli, žestinu sunčanih zraka, baršunasto milovanje maestrala... Po njihovim šumarcima i perivojima doživjele prve ljubavne zagrljaje...



Polovinom 30-ih godina prvotni projekt za novu armirano-betonsku kupališnu zgradu modificiran je i umjesto da bude smještena nasred uvale, gdje se nalazilo staro drveno kupalište, podignuta je na istočnoj strani. Predviđalo se njezino proširenje čak do rta Ovčica, gdje je trebala biti smještena dvorana s restoranom, kavanom i zimskim bazenom!



U današnjoj dužini bila je dovršena neposredno prije početka Drugoga svjetskog rata, pa su Talijani iskoristili priliku i svečano je otvorili prvog ljeta pod okupacijom! U danima kapitulacije Italije, njemačka štuka pogodila je bombom (15. kolovoza 1943.) kupališnu zgradu točno po sredini.



Poslije su Nijemci (1944.), strahujući od savezničke invazije, posijali protutenkovskim minama stepenaste padine iznad središnje pješčane plaže, tu je danas popularni kafić "Žbirac". Zbog istih razloga bile su minirane i šumice iznad Ovčica i Firula.



Poslije 1945. kupališna zgrada je obnovljena, a prvo "zlatno razdoblje" doživjela je pedesetih godina u okviru samostalne ustanove "Kupalište". Na katu su bile obiteljske i ženske kabine, u prizemlju svlačionice i garderoba za muškarce. Dva spiralna stubišta povezivala su terasu s prizemnim platoom i tako omogućivala neprestanu frekvenciju kupača.



U lijepo uređenom atriju nalazili su se: brijačnica, pediker, fotograf, ambulanta (s dežurnom medicinskom sestrom) te blagajna za pohranu novca i dragocjenosti. Tu je bila smještena i razglasna stanica (Radio Split još nije proradio!), koja je osim glazbe emitirala i ekonomsko-propagandni program na nekoliko stranih jezika.



Na donjem platou postavljale su se svakog ljeta ponovno istrugane daske za sunčanje. Hodnici i pristupi moru bili su prekriveni brodskim tapetima. Mogle su se unajmiti ležaljke, kupaći kostimi, gondole... Povremeno su se održavala i sportska natjecanja u plivanju i vaterpolu.



U prizemlju rotonde bio je bife i zdravljak, a na katu odličan restoran koji je posluživao hranu od ranog jutra do večeri. Čitavu uvalu zatvarala je sigurnosna mreža. Prljavština se uklanjala svakog jutra prije otvaranja. Čamac za spasavanje s dežurnim veslačem uvijek je bio spreman...