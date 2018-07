Roditelji, slobodno kupujte školske udžbenike i čuvajte račune: evo koliki iznos će vam refundirati Grad Split po djetetu

Sredstva koja su namijenjena za pojedine razrede odnosit će se na školske udžbenike, radne bilježnice, atlase, zbirke zadataka, multimedijalna pomagala, pernice, olovke, boje, čak i školske torbe

Iako je gradska uprava i preko Slobodne Dalmacije objavila detalje oko subvencioniranja kupnje udžbenika za osnovce, mnogi roditelji, posvojitelji i skrbnici ipak traže dodatna objašnjenja, posebice što su škole zatvorile svoja vrata, bez da stave (čast izuzecima) kakvu-takvu obavijest na svoje internetske stranice oko ove važne teme.



Mnogi su u nedoumici kupovati školske knjige ili ne, naručivati ih preko web shopa ili ne, a svatko bi, naravno, htio da mu djeca krenu na nastavu 10. rujna s kompletiranom torbom. Podsjetimo, Banovina je u ovogodišnjem proračunu osigurala 12 milijuna kuna za nešto više od 14.000 učenika osnovnih škola s područja grada.



Naglašeno je da roditelji imaju slobodu nabaviti udžbenike na načine koji im najviše odgovaraju, a Grad će im preko osmoljetki doznačiti sredstva za udžbenike, radne bilježnice i nastavni materijal u iznosu koji je predviđen za pojedini razred. Škole će prikupljati zahtjeve od roditelja od 27. kolovoza, te im doznačiti sredstva na račune.



- Za učenike prvih, drugih i trećih razreda predviđen je iznos od 600 kuna, za četvrte razrede 650 kuna, za pete i šeste 1050 kuna, te za sedme i osme razrede po 1200 kuna - potvrđeno nam je iz Banovine, uz napomenu da se popisi udžbenika nisu mijenjali.



Još jednom smo kontaktirali Matu Omazića, pročelnika gradske Službe za društvene djelatnosti, kako bi nam precizirao što je onda roditeljima, posvojiteljima i skrbnicima školaraca sa splitskog područja činiti do početka nastave u rujnu.



- Nabava knjiga, radnih bilježnica i nastavnog materijala može već početi, a način na koji će netko doći do školskih knjiga ovisi o samim roditeljima, neovisno jesu li knjige iz antikvarijata ili knjižara. Roditelji moraju potrošiti u okviru iznosa koji je predviđen za pojedine razrede, uz napomenu da obavezno sačuvaju račune.



Sredstva koja su namijenjena za pojedine razrede odnosit će se na školske udžbenike, radne bilježnice, atlase, zbirke zadataka, multimedijalna pomagala, pernice, olovke, boje, čak i školske torbe, zapravo za ono što je nužno vezano uz školu. Samo neka se čuvaju računi i neka se potroši onaj iznos koji i jest predviđen za pojedini razred - poručio je Omazić.



Na internetsku stranicu Grada (www.split.hr) i svih osnovnih škola bit će postavljeni zahtjevi za knjige koji će se moći isprintati, a roditelji će osmoljetkama od 27. kolovoza trebati dostaviti OIB, broj žiro-računa i potpisanu izjavu u kojoj se daje pristanak da se osobni podaci mogu upotrijebiti isključivo za svrhu sufinanciranja knjiga.



Kada se podnese zahtjev školi, sredstva će biti isplaćena najkasnije do konca rujna, ovisno o dinamici obrade zahtjeva, jer će se novac doznačiti školama prije 27. kolovoza.



- Za djecu s poteškoćama koja se školuju po prilagođenom programu roditelji će dobiti maksimalni iznos koji im treba jer su njihovi udžbenici skuplji - kažu iz gradske uprave.



Škole bi trebale sve detalje oko subvencioniranja nabave knjiga objaviti na svojim internetskim stranicama, te kod ulaznih vrata obrazovnih objekata, baš kao i Grad na svojem webu.

Još bez odgovora što s lanjskim knjigama

Osmoljetke su dužne roditeljima i informaciju oko eventualnog povrata školskih udžbenika za učenike drugoga, trećega i četvrtog razreda osnovne škole, koje je Grad sufinancirao lani, kada je bilo govora kako će se knjige na kraju nastavne godine trebati neoštećene vratiti u školu koju učenik pohađa.