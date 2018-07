Zanima vas zašto plaćate ogromne račune? Nećete vjerovati koliko se vode izgubi ili ukrade od Jadra do špina!

Od izvora do špina potrošača na širem splitskom području, "prolije" se čak 58 posto vode – tako najjednostavnije možemo pojasniti jedan od najvećih izazova koji stoji pred čelnicima tvrtke "Vodovod i kanalizacija" (ViK).



Iz te komunalne tvrtke poručuju kako će se izradom same strategije razvoja ViK-a do 2030. godine definirati i smanjiti znatni gubitci u mreži.



– Među ostalim, jedan veliki dio toga odnosi se na neovlaštenu potrošnju. U sklopu Odjela za otkrivanje neovlaštene potrošnje i Pravnog odjela, "Vodovod" čini sve da se taj iznos svede na minimum. Najmanja kazna koju naplaćujemo je 15 tisuća kuna, a za pravne osobe može premašiti i 100 tisuća kuna – kazao je Tomislav Šuta, čelnik tvrtke.



Upozoravajući na spomenutu problematiku, Šuta je najavio povećani nadzor na terenu te je apelirao na sugrađane da im dojave bilo kakvu informaciju o potencijalnoj krađi vode. Inače, opravdani ekonomski gubici na novoj vodovodnoj mreži toleriraju se i do 25 posto.



Smanjenje trenutačnih 58 posto gubitaka u ViK-u žele povezati s rekonstrukcijom i izradom hidrantske mreže, a kroz projekt aglomeracije Split – Solin i Kaštela – Trogir dio mreže na kojoj se zbog dotrajale vodovodne mreže broje gubici vode, trebao bi se rekonstruirati. Zbog svega toga, istaknuo je Šuta, iznimno je važna izrada strategije razvoja tvrtke do 2030. godine.



– Izradom strategije s hodogramom aktivnosti, definirat će se svi ciljevi do 2030. godine, bez obzira tko će biti u Upravi tvrtke. Time će se odrediti najbitnije investicije za sam razvoj i način poslovanja. Također, uz pomoć strategije, u trenutku donošenja plana poslovanja za tekuću godinu definirat će se konkretne stvari i pravovremeno osigurati financijska sredstva – pojasnio je čelni čovjek "Vodovoda" (na slici ispod).

Spomenuti dokument bit će donesen uz pomoć javnosti koja će imati mogućnost u roku od 30 dana dati svoje komentare te će se njezino usvajanje tražiti od Skupštine tvrtke koju čine predstavnici gradova i općina koji su osnivači ViK-a.



– Time želimo zadati okvir razvoja društva, ali i mogućnost da se način izvršenja strategije može pratiti – dodao je Šuta naglašavajući kako će se kroz samu strategiju realizirati i nabava pročistača.



– Uskoro će biti objavljen postupak javne nabave za izradu dokumentacije, a kvalitetna dokumentacija je uvjet za pročistač pitke vode. Plan nam je ubrzano, kroz godinu dana, dovršiti kompleksu dokumentaciju i nakon toga objaviti natječaj za izvođače radova. U idealnim uvjetima, pročistač bi se trebao dovesti u funkciju do kraja 2021. godine – zaključio je Šuta koji se pohvalio dobrim rezultatima zbog reorganizacije poslovanja unutar tvrtke, u kojoj je na čelu od kraja ožujka.



Od tada do srpnja ove godine, napominje kako je za 50 posto uvećan broj promijenjenih vodomjera.