Jedno od najljepših zdanja splitske baštine zaklonjeno 'vrištećim' panoima, djelatnik agencije prijetio našem novinaru: Znamo tko vas je poslao, možete imati problema!

Uvriježilo se pisati o komunalnom neredu po našem gradu. No, što ako nije u pitanju nedopušteni atak pojedinaca na javne površine, nego je riječ o privatnim prostorima? Je li i u tom slučaju vrijedi komunalni red?



Slučaj koji otvara ovo pitanje nalazi se u Dioklecijanovoj ulici, u dvorištu kuće D’Augubio. Ta gotička palača, koja je dograđivana u vrijeme baroka, zauzima vrijedno mjesto u hrvatskom graditeljskom naslijeđu i jedno je od najljepših zdanja splitske baštine. Kao spomenik kulture nalazi se u najstrožoj zoni zaštite, na osi nekadašnjeg Carda, jedne od dviju glavnih ulica Dioklecijanove palače.



Pa, ipak, u njezinom dvorištu nalaze se krajnje neprimjereni veliki kričavi panoi i pult turističke agencije koji privlače turiste kad s Dioklecijanove ulice pogledaju kroz raskošno klesani portal. Tako se zaklanja ambijent jednog od najljepših dvorišta u Palači koje dosad nisu potpuno okupirali štekati. I to da bi se, uz šetačke ture po jezgri, mahom reklamirali izleti izvan Splita - u Nacionalni park Krka, Međugorje, Trogir, Plitvička jezera, Makarsku rivijeru, otoke Hvar i Brač, odlazak na ronjenje i rafting za početnike…



U turističkoj agenciji “Sirena” priznaju da nisu pitali Grad ni Konzervatorski odjel smiju li postaviti takve reklamne sadržaje usred UNESCO-ove zone zaštite.

- Palača D’Augubio i njezino dvorište su u privatnom vlasništvu. Čovjek koji nam iznajmljuje poslovni prostor u prizemlju je jedna plemenita duša i dozvolio nam je da koristimo njegov dio dvorišta i da stavimo svoje sadržaje. Nitko od drugih vlasnika stanova nema ništa protiv - objašnjava Nada Šerbo, vlasnica turističke agencije "Sirena".



Međutim, naša sugovornica priznaje da ništa ne plaćaju vlasnicima stanova u palači D’Augubio za korištenje površine ispred njihova baštinskog bisera. Zar vam nije dovoljno što koristite poslovni prostor u prizemlju, pitali smo čelnicu "Sirene":



- Poslovni prostor malo znači bez tih reklamnih materijala. Ipak svi na svojim izlozima stavljaju reklame. Imate turistički biro koji isto tako ima istaknute sve moguće ponude na staklu. Imate i neke koji stavljaju panoe po zidovima.



No, oni nisu tako veliki, na što bi nam grad sličio kad bi svi ovakav nered proizvodili?



- Gazda ima pravo na svoj dio dvorišta, hoće li on staviti stol i sjedalicu ili sjesti i jesti u svome dvoru… Što bi bilo da su vrata stavljena na D’Augubio, onda se ne bi vidjelo pa ne bi smetalo? Ja samo želim raditi, ali ako trebam zatvoriti, ja ću za ovu državu zatvoriti - pomalo teatralno zaključuje Nada Šerbo.



Njezina agencija je do sada, kao što smo pisali na stranicama naše rubrike, već bila na meti komunalnih službi jer je plaćala globe zbog nelegalnog postupanja na Peristilu. Početkom 2016. godine upozorili smo da je "Sirena" uz Ulicu Domovinskog rata, nedaleko od benzinske crpke ispod Kmana, mjesecima u četvrtom kolničkom traku držala svoj autobus, a to su opravdavali činjenicom da "čekaju rezervni dio iz Njemačke".

- Meni se to što smo radili na Peristilu zabranilo, platila sam nekoliko kazni pa sam se makla. Ali, komunalci uopće ne diraju neke koji tamo stoje i naplaćuju na crno - požalila se Šerbo.



Pročelnik za komunalu Damir Babić ističe da se u pitanju vlasništva dvorišta na adresi Dioklecijanova 1 konzultirao s Goranom Nikšićem, i dodaje da Grad u palači D’Augubio ima mali udio.



- Iako ovo nije u našoj nadležnosti održavanja javnih površina, ne znači da svatko može raditi u povijesnoj jezgri što ga je volja. Ako je privatno vlasništvo u pitanju, nadležni su konzervatori. Naši komunalni redari skrenut će pozornost konzervatorima na nadležno postupanje, odnosno, inspekciji Ministarstva kulture, to jest, gospođi Tajmi Rismondo, koja je nadležna za centar grada - kaže pročelnik Babić.

'Znamo tko vas je poslao, možete imati problema' Nakon razgovora s gospođom Šerbo na mobitel nam je stigla anonimna poruka u kojoj je pošiljatelj napisao da "zna od koga smo i zašto poslani na 'Sirenu'".



- Taj koji Vas je uputio na nas može imati problema, kao i Vi osobno - pisalo je u poruci u kojoj se traži da se "Sirenu" ne spominje u tekstu.



Kad smo nazvali nepoznati broj ispostavilo se da je riječ o Milošu Šerbi iz spomenute turističke agencije. Unatoč našem upornom inzistiranju da kaže tko nas je to "poslao", kao i upozorenju da može biti prijavljen policiji zbog prijetnje, Šerbo nije nikoga imenovao.



- Morate me razumjeti, nisam loše mislio, reagirao sam tako zbog negativnih iskustava s novinarima - pokušao se opravdati Šerbo.