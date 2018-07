Pogledajte novi slučaj turističke kaubojštine u Splitu: iskoristio neradnu nedjelju pa radnicima hladovinu osigurao bušenjem kamenih ploča

Nije prošlo niti 24 sata od uklanjanja kućice ili bolje rečeno kafića na platou Matejuške, samo nekoliko metara dalje, na obalnoj šetnici koja vodi prema Zapadnoj obali, pojavila se nova komunalna "štetočina".

Iskoristivši neradnu nedjelju, "poduzetnik" je svojim radnicima odlučio osigurati hladovinu probušivši rupe u podnom kamenu kako bi napravio fiksnu nadstrešnicu za montažni pult za prodaju turističkih izleta, rekreacijskihh sadržaja i iznajmljivanje vodenih skutera. Zahvaljujući pametnim telefonima i društvenim mrežama, brzo se doznalo za samovolju iznajmljivača i devastaciju javne površine, tako da je već danas, prvog radnog dana u tjednu, iz Banovine naloženo uklanjanje najnovijeg komunalnog divljaštva.

– Ako nije do sada maknuto, bit će u sljedećih sat vremena – jutros nam je kazao Joško Siriščević, zamjenik direktora "Splitske obale", nakon što smo ga kontaktirali zbog najnovijeg komunalnog slučaja.

– Konstrukcija je stavljena bez naše suglasnosti, to je trebao biti montažni pult s tendom zakačenom za pult – pojasnio je drugi čovjek gradske tvrtke odgovorne za održavanje splitskih obala i plaža.

Oštećenja na bijelim i čistim kamenim pločama, postavljenim prije nepune dvije godine na tom rubu Zapadne obale, odgovornost su upravo spomenutoga gradskog poduzeća. Siriščević je naglasio kako će se rupe u kamenim pločama već danas sanirati.

– Zatražili smo da se to sanira u toku dana o trošku korisnika površine. Kako sam shvatio od kolege koji je otišao na teren i to vidio, mislim da je većina tih vijaka postavljena u fuge između kamenih ploča, možda su dvije ili tri "zavidane" u kamen. Kolega je zvao nekog meštra od kamena koji nam je preporučio najbolji način kako to zakrpiti. Kazao nam je postoji bijela smola s kojom se saniraju rupe u kamenu, tako da se ne vide da su tu ikad bile – zaključio zamjenik direktora "Splitske obale".

Tako je još jedan komunalni nered uklonjen, dok se na drugom kraju grada novi stvara. Međutim, ovakva reakcija i brzo rješavanje problema može samo biti poticaj građanima i potvrda kako se ipak na neke stvari može utjecati.