Nešto između svećenika i ostatka svijeta: profesori na splitskom Filozofskom fakultetu postali - đakoni

Na web stranici Vojnog ordinarijata nedavno je objavljeno da je Jure Bogdan, vojni ordinarij u Republici Hrvatskoj, 30. lipnja za đakone zaredio Marka Trogrlića i Hrvoja Relju.



Bogdan je, stoji u vijesti, objasnio "bitne oznake reda đakonata" koje se "očituju u Crkvi, jer đakoni su 'oči' i 'ruke' biskupa, kako su to govorili sveti oci". Đakoni su, otprilike, nešto između svećenika i ostatka svijeta.



Vijest, potom, opisuje detalje obreda, ali ne navodi da su novi đakoni ujedno i profesori na splitskom Filozofskom fakultetu – Trogrlić je povjesničar, a Relja radi na Odsjeku za filozofiju. Obojica su dvije godine prije zaređenja koristili slobodnu studijsku godinu koju na fakultetima odobravaju dekani po propisanim uvjetima.



Svaki je korisnik obavezan na kraju napisati izvještaj "o izvršenju programa prema kojem je ostvario pravo korištenja slobodne studijske godine". Najjednostavije, njezina je svrha u stručnom usavršavanju.



- Prof. dr. sc. Marko Trogrlić i izv. prof. dr. sc. Hrvoje Relja koristili su slobodnu studijsku godinu (sabbatical) u akademskoj godini 2015./2016., odnosno od 1. listopada 2015. do 30. rujna 2016. godine – informirala nas je u mailu Glorija Vickov, dekanica splitskog Filozofskog fakulteta.



Dodala je kako smatra da njihovo ređenje "nije stvar Fakulteta već privatna i osobna stvar pojedinca, sve dok se oni ponašaju, kao što je to do sada bio slučaj, sukladno Etičkom kodeksu Filozofskog fakulteta u Splitu, kojim je propisano da su obvezni kao nastavnici u svojim javnim istupima i djelovanju promicati humanističke vrijednosti, ugled struke, Fakulteta i akademske zajednice te čuvati osobno i profesionalno dostojanstvo kolega i studenata".



Jesu li slobodnu studijsku godinu koristili da bi se pripremali za ređenje?



Marko Trogrlić veli:



- Slobodnu studijsku godinu koristio sam sukladno zakonu, rezultati su jasni i dostupni, sve što sam uradio, napisao. A što se zaređivanja tiče, to su privatne stvari, netko se oženi, netko zaredi, riječ je o osobnoj odluci. Nitko nikome ne može zamjeriti što će raditi – objašnjava Trogrlić.



Zašto vas je zaredio baš vojni ordinarij?



- To nije teritorijalna biskupija, postoji mogućnost rada u cijeloj Hrvatskoj. Netko radi u Caritasu, netko u Crvenom križu, netko će se, ako je vjernik, posvetiti ovome – rekao nam je i u razgovoru dva-tri puta spomenuo potrebu pomaganja "stradalnicima Domovinskog rata".



Naglasio je i da u njihovoj odluci nema ničeg neobičnog. Kad smo ga pitali koliko se još profesora s Filozofskog fakulteta zaredilo za đakone, odgovorio je:



- To je u svijetu uobičajena stvar. Ako je nešto dobro i plemenito, zašto se ne posvetiti tome – pita se Trogrlić.



Što se Relja pita i odgovara ne znamo, nismo ga uspjeli dobiti.