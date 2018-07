Organizator brojnih velikih događaja u Splitu progovorio o fan zoni i dočeku, otkrio planove vezane uz Hajduk, a dotaknuo se i fešte na Rivi u čast Gotovine i Markača

S fan zonom u Đardinu i naravno, uspjesima "vatrenih", euforija je u Splitu rasla iz dana u dan. Nakon 31 dana velike manifestacije, navijačka euforija u Splitu je dosegla vrhunac s dočekom petorice srebrnih svjetskih nogometaša na Rivi, gdje se okupilo više od sto tisuća navijača.



I fan zonu i doček Vatrenih Ivana Perišića, Lovre Kalinića, Ante Rebića, Ivana Strinića i Filipa Bradarića organizirao je Damir Karaman, sa suradnicima okupljenima u tvrtki "Karaman Koncert".



– Doček "vatrenih" u Splitu je bio vrhunac moje 25-godišnje karijere – priča nam Damir Karaman, koji se dokazao kao producent i organizator brojnih sportskih, kulturnih i zabavnih manifestacija.



– Nije se moglo bolje poklopiti nego da se doček "vatrenih" dogodi taman nakon odličnog finala i završetka fan zone. Doček je bio uspješan, a nadovezao se na više nego uspješnu fan zonu, koja je bila odlična velika manifestacija i promiždba za grad Split. Naime, u 31 radni dan kroz nju je prošlo više od 120 tisuća ljudi, od toga brojni strani turisti, koji su preko društvenih mreža slali poruke i fotografije iz navijačke zone diljem svijeta – priča Karaman o velikom projektu, koji je odjeknuo po cijeloj Hrvatskoj.



Tako se tijekom utakmice utakmice Hrvatska – Danska pet puta uključivala danska nacionalna televizija iz fan zone. Uoči finalne utakmice Francuska – Hrvatska uključilo se direktno još nekoliko svjetskih TV postaja. U Đardin su stigli i reporteri njemačkog Bilda, koji su radili priču o splitskoj navijačkoj zoni i navijačkom ludilu koje je ovdje vladalo.

Uključivale su se i sve naše nacionalne TV kuće - HTV, Nova TV, RTL, kao i sve regionalne i lokalne televizije. Javljali su se i svakodnevno s izvješćima iz Splita i ruski mediji.



– Kad su Grad Split i Turistička zajednica vidjeli da je interes za fan zonu prerastao kapacitet koji je imala, upitali su me mogu li staviti ekran na Rivu, da se rastereti fan zonu. To najbolje kazuje koliko je fan zona postala prihvatljiva i postala in svim ljudima u Splitu, te se faktički proširila i na Rivu – kazuje nam Damir Karaman, koji je prepun dojmova s dočeka, ali još više iz fan zone.



U kojoj tijekom 31 dana nije zabilježen niti jedan jedini incident.



– Prije početka mnogi su mi govorili "engleski navijači su ovakvi", "ovi su ovakvi", "naši su ovakvi". No, ljudi su zajedno navijali, družili se. Poslije utakmice Švedska – Njemačka, njihovi navijači su još ostali u zoni, izmjenjivali brojeve. Takva prijateljstva i normalno druženje je najbolje čime je fan zona rezultirala – odlično raspoložen je Karaman.



A onda je uslijedila brzinska organizacija dočeka vatrenih u Splitu.



– Grad Split mi je dao mogućnost da organiziram doček a imao sam manje od pet sati, jer se do zadnjeg trena nije znalo kad će igrači doći u Split. No, moja je ekipa bila spremna, odradili smo to vrhunski. Na Rivi je bilo više od 100 tisuća ljudi. Na to sam isto ponosan, jer u ovako malo vremena odraditi ovakav posao kakav je doček "vatrenih", to je bio pravi profesionalni izazov koji smo uspješno napravili – objašnjava Damir Karaman.



Naglašava i da su sve službe vrhunski odradile svoj posao - policija, zaštitari, vatrogasci, hitna...



– Odradio sam da se na televiziji vrti cijeli prijenos, od slijetanja zrakoplova na Resniku, preko ulaska igrača na brod u Divuljama, do dolaska na Zapadnu obalu i na Rivu – govori Karaman.



U razgovoru se stalno vraća na splitsku fan zonu, čije slike su i prije odličnog završetka Svjetskog prvenstva obišle svijet.

– Moram zahvaliti Gradu Splitu na podršci koju mi je dao, te ruskom veleposlanstvu, na čelu s veleposlanikom Anvarom Azimovom, koji je bio počasni pokrovitelj fan zone. Posebno sam ga pozvao da dođe u Splitu, u fan zonu, pogledati utakmicu Hrvatska – Rusija, ali on zbog svojih obaveza nije stigao. Ipak, moram reći da je u fan zoni bilo dosta poznatih ljudi. Posebno bih istaknuo ministra turizma Garija Cappellija, koji se uvjerio o značaj fan zone za turističku promidžbu – kazuje Karaman.



Dotakli smo se i planova splitskog producenta, koji ne misli stati s organizacijama. Ima više planova, a posebice bi volio ostvariti jedan.



– Volio bih s u suradnji Hajdukom obnoviti Trofej Marjana. Šteta što je to zamrlo. Taj turnir bi mogli promijeniti u Trofej Tomislava Ivića, i time odati počast najvećem treneru u Hajdukovoj povijesti. U Hajduku su igrali veliki igrači, i svaki od njih može dovesti na Poljud neki veliki klub u kojem je igrao. Dakle, treba ili vratiti Trofej Marjana ili napraviti Trofej Tomislava Ivića. To bi imalo velikog odjeka – za kraj će našeg razgovora Damir Karaman.

Velika 'Četiri kafića' – Od sportskih događaja koje sam organizirao, najponosniji sam na turnir "Četiri kafića" koji je postao pravi splitski brend, prepoznatljiv u cijeloj Hrvatskoj, ali i šire. Turnir traje već 17 godina, kroz njega je prošlo 90 posto svih reprezentativaca koji su bili sada na SP-u u Rusiji. Bio je na "Četiri kafića" i izbornik Dalić, na posljednjem turniru.



To je projekt na koji sam stvarno ponosan, jer smo u ovih 17 godina skupili više od tri milijuna kuna donacija za Centar "Mir" u Rudinama. Više ne moram zvati igrače i pitati ih "hoćete li doć", sada sami igrači zovu mogu li sudjelovati na turniru – ponosno će Damir Karaman.

Spektakl na Zapadnoj obali Od masovnih organizacija Damir Karaman je napravio spektakl od otvorenja Zapadne obale.



– Napravio sam pozornicu na moru na kojoj su nastupili Oliver Dragojević i Marijan Ban. Tehnički je to bilo zahtjevno, jer kroz more je trebalo provući struju za rasvjetu, razglas, da sve to funkcionira. Inače, to je bio program koji je trajao cijeli dan, od karusela motocikala, službenog programa otvorenja, do zabavnog programa. Takav tehnički i organizacijski izazov teško da će se ponoviti još dugo vremena.

Juriš na Guinnessa Damir Karaman napravio je veliku modnu reviju oko cijele Dioklecijanove palače, s kojom je htio ući u Guinnessovu knjigu rekorda...



– Falilo nam je tristotinjak metara. Ali od toga ne odustajem, planiram ući u Guinnessovu knjigu rekorda, napravit ću najdužu modnu reviju na cijelom svijetu – uvjereno će Karaman.

Rekord Spaladiuma Karaman je ponosan na sve svoje humanitarne koncerte koje je napravio, za Haiti, Japan, Unicef.



– Mislim da još uvijek rekord Spaladium Arene drži koncert za Haiti, koji je posjetilo 15 tisuća ljudi. Ljudi su stali i iza pozornice, tolika je bila posjećenost - prisjeća se Karaman.