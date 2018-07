Banovina potpisala novi kolektivni ugovor: većina zaposlenih u splitskoj gradskoj upravi ubuduće će imati manje plaće!

Zaposlenici splitske gradske uprave dobili su novi kolektivni ugovor koji je objavljen i na službenoj internetskoj stranici s datumom potpisivanja od 12. srpnja, iako su iz Banovine proljetos najavljivali da će ga svi socijalni partneri potvrditi do 1. lipnja.



Dokument su potpisali poteštat Andro Krstulović Opara u ime poslodavca, Boris Pleša, predsjednik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika, te Mladen Kokan, povjerenik sindikalne podružnice "Grad Split". Time je u povijest otišao sporazum iz 2010. godine, potpisan još u gradonačelničkom mandatu Željka Keruma, koji je povremeno osnaživan dodacima, a posljednji je potpisan u vrijeme kada je prvi čovjek Splita bio Ivo Baldasar.



Činovnici, kao i do sada, imaju 40-satno tjedno radno vrijeme od ponedjeljka do petka, i to s radnim vremenom od 7.30 do 15.30, a sada i do 16 sati, uz stanku od 30 minuta. Za svaku kalendarsku godinu imaju najmanje 20 radnih dana godišnjeg odmora, koji se uvećavaju, među ostalim, i sukladno stručnoj spremi, tako da djelatnici s visokom stručnom spremom imaju još dodatnih pet dana odmora, a oni s nižom ostvaruju pravo na dvodnevni dodatak. Oni u Banovini koji rade u smjenama, te subotom, nedjeljom, blagdanima i neradnim danima mogu dobiti "plus" dva dana godišnjeg.



Iako su pročelnici i do sada ocjenjivali rad zaposlenika, sada je to izričito navedeno u ugovoru u kojem stoji da zaposlenik koji dobije peticu zbog ostvarenih rezultata rada ima pravo na tri dodatna dana godišnjeg odmora. Za četvorku se dobiju dva, a za trojku tek jedan dan.



Plaće u gradskoj upravi, sukladno potpisanom sporazumu, stižu na račune zaposlenika do petog dana u idućem mjesecu, a osnovica za obračun sada iznosi 4050 kuna umjesto dosadašnjih 4728 kuna, a nema ni nekadašnjeg dodatka od 300 kuna.

Bonus na plaću ide na osnovi uvećanja koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta za staž, pa će oni s minulim radom od 20 do 29 godina dobivati dva posto dodatka umjesto nekadašnja četiri, oni od 30 do 34 godine staža po četiri posto, te oni koji rade 35 godina i više po pet posto.



S druge strane, osnovna plaća povećat će se magistrima znanosti na osam posto, a doktorima znanosti na 15 posto. Ako je zaposlenik odsutan iz službe zbog bolovanja do 42 dana, pripada mu naknada plaće u visini 80 posto umjesto nekadašnjih 95 posto od plaće. Zaposlenicima pripada i pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora koji ne može biti manji od jedne najniže plaće iz kolektivnog ugovora. Lokalni službenici koji dolaze na posao autobusom, dobit će ili novac ili će im se kupiti prijevozna karta.



U novom ugovoru nema jubilarne nagrade za neprekidni rad u upravnim tijelima za navršenih pet godina, već tek od 10, a navedeno je da će se zaposlenici kolektivno osigurati od posljedica nesretnog slučaja, ozljeda na radu i profesionalne bolesti, te da imaju pravo na sistematski pregled jednom u dvije godine. Kada su sindikalne aktivnosti u pitanju, više prostora se posvetilo tom djelovanju.

Brojke i slova

4050

kuna iznosi aktualna osnovica za obračun mjesečnih dohodaka djelatnika gradske uprave



4728

kuna bila je osnovica u kolektivnom ugovoru koji je s dodacima bio na snazi od 2010. godine