Upoznajte mlade splitske genijalce, ponos Prve gimnazije: Josip je rasturio maturu, Ljiljana je najbolja iz matematike, a Petra iz engleskog

Pamtit će ih se kao vrlo dobru generaciju, generaciju odličnih pojedinaca, što je konačno pokazala i državna matura. Riječ je o maturantima I. splitske gimnazije koji su postigli velik uspjeh na državnoj maturi.



Najbolji rezultat u generaciji postigao je Josip Hrvatić koji je polagao ukupno sedam predmeta na završnoj srednjoškolskoj provjeri znanja, a koji je grčki riješio najbolje u državi i iz latinskog bio drugi među svim maturantima ove generacije u zemlji. Ostalih pet predmeta, isto kao i spomenuta dva, položio je s ocjenom odličan.

Pripreme u školi

- Nisam se bojao državne mature, znao sam da imam dovoljno stečenog znanja iz srednjoškolskog obrazovanja. Nije mi je bilo teško položiti, jedino sam možda malo strahovao od matematike, no za nju sam se počeo pripremati još u veljači. Iz matematike sam išao na pripreme koje su nam bile organizirane u školi, a za sve sam ostale predmete sam ponavljao gradivo. Uglavnom bih svaki vikend riješio po jedan ili dva ispita koja su polagali učenici prijašnjih generacija - kazao nam je Josip telefonski nakon što je obavio upis na studij računarstva na zagrebačkom FER-u.



Računarstvo mu je bilo prvi izbor pri prijavi za upis na studij. Najbolji ovogodišnji maturant iz grčkog jezika kaže da ga državna matura nije nimalo ometala u izlascima i društvenom životu te da mu polaganje nije bilo stresno.



- Računarstvo sam odlučio upisati zbog dva razloga. Prvi je zato što me zanima, a drugi jer sam vidio da je to dosta traženo zanimanje u kojemu bih bez problema nakon studija mogao naći posao - dodaje Josip, koji dobar plasman na državnoj maturi i upisu na studij planira proslaviti izlaskom u Zagrebu.



Ravnatelj je na svečanosti podjele svjedodžbi maturantima generacije 2017./18. imao pohvaliti još nekoliko učenika.

Petra Gradac osvojila je prvo mjesto iz engleskog jezika, a iz talijanskog je bila treća.



- Talijanski su svi pisali A-razinu, engleski je većina rješavala A-razinu, pa tako i ja. Nisam se nadala ovako dobrim rezultatima, ali sam uvijek bila dobra iz engleskog i talijanskog. Recimo da sam očekivala, ali nisam mislila da ću tako dobro riješiti ispite - kaže Petra, koja priznaje da se nije uopće pripremala za državnu maturu. Očigledno je imala jako dobro predznanje, isto kao i Josip.



- Nisam ništa posebno učila ni ponavljala. Učila sam samo hrvatski jezik, a ostale predmete ne - kazuje maturantica koja je sve ispite položila s odličnim.



Školovanje planira nastaviti na Filozofskom fakultetu u Splitu, gdje će studirati engleski i talijanski jezik.

Želja joj je postati prevoditeljica knjiga i sudski prevoditelj.



- Specijalizirat ću se za oboje pa ćemo vidjeti gdje će me budućnost odvesti - dodaje 18-godišnja Petra.



Uspjesima ni tu nije kraj za ovu školu. Jer, Ljiljana Vlašić bila je prva u matematici na B-razini, Antea Tokić je po bodovima bila druga iz latinskog, a četvrta iz grčkog jezika. Doris Karamatić druga je po redu najbolje riješila njemački jezik, a tu su i Anamaria Runtić, Jelena Mariani, Leonardo Matijević i Franjo Ante Plazibat koji su zauzeli od trećeg do sedmog mjesta iz hrvatskog, latinskog, grčkog i talijanskog jezika. Srednja ocjena generacije je visoki vrlo dobar.