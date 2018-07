Gorko iskustvo s dočeka: Uhvatio sam dres, kad su na mene skočile dvije djevojke! Uletjeli su 'interventni' i oteli mi ga. Izgrebale su i momka koji je uhvatio zastavu...

Spektakularni doček kvinteta 'vatrenih' na Rivi bio je veličanstven, gledajući ukupno cijeli događaj sve je bilo vrhunski. No uvijek ostanu neki "repovi", nije baš sve tako idealno, neki su se naši sugrađani osjetili oštećeni.



Naš čitatelj optužuje redare: U Split sam potegnuo čak iz Graza, na Rivi sam uhvatio Bradarićev dres, a oni su mi ga oteli iz ruku!



Već smo prenijeli priču našeg čitatelja kojemu su redari oduzeli dres Filipa Bradarića kojeg je želio "ulovio" na Rivi i želio ga pokloniti mlađem bratu, petogodišnjaku.

Ta je priča ponukala Kaštelanina Marina Dujišina koji nam se javio kako bi ispričao svoju neugodnu situaciju u kojoj su sudjelovali interventni policajci iz pratnje autobusa. Marin je ostao bez dresa kojeg je u tom trenutku bacio Ivan Strinić, no to ga toliko i ne boli koliko reakcija trojice policajaca.

- Prijatelj mi je javio jer je pročitao ovo što se dogodilo na Rivi, moja je situacija slična. Bio sam s prijateljem na dočeku, no kako se sve odužilo, on je morao krenuti na posao, pa smo napustili Rivu i krenuli preko Matejuške. Kako smo se razdvojili ja sam ostao negdje uz cestu i to baš tamo negdje ispred restorane Fife kada je prolazio autobus.



Tu sam stao, da vidim igrače, došao sam radi njih. U jednom je trenutku iz autobusa, čini mi se Ivan Strinić, bacio dres, onako potpisan, a ja kako sam dosta visok, skočio i dohvatio ga. Baš sam bio sretan, onako nisam nikoga niti gurnuo, nikog "faulirao", jednostavno skočio i dohvatio ga. Mislio sam, bit će mi super uspomena na ovaj dan – priča na Marin.

No radost mu nije potrajala, splet okolnosti koji se zbio su ga i natjerali da nam ispriča cijelu priču.

- Ma taman sam dohvatio dres kada su na mene skočile dvije djevojke, počele vrištati, vikati, gurati me. Ne znam niti odakle su se stvorile, ni što žele od mene, počele mi trgati majicu i taj dres. Ja zbunjen stao i mičem ih od sebe, nisam ih niti dotakao.



Od autobusa se odvojio jedan interventni policajac i počeo me gurati, nasrtati na mene. Oduzeo mi je dres iz ruku i dao ga tim curama. Odmah su se stvorila još dvojica njegovih kolega, počeli su mi nešto govoriti, dok su ovdje dvije cure skočile na nekog momka što je dohvatio šal, izgrebale ga po licu i odnijele mu ga iz ruku.

Marin je ostao bez dresa, još su ga interventni policajci bez nekog razloga napali. Djevojke su nestale, očito sretne svojim "plijenom".

- Ma nije mi do dresa, nije bio niti original mislim, nevažno mi je to. Sada me to uopće ne zanima kakav je bio dres. Ali boli me, smeta, zbog čega su se onako policajci okomili na mene, ništa nikome nisam napravio. Nije nimalo u redu, zbog čega su me onako ispred svih ljudi ponižavali kao da sam nešto skrivio.



Onako bahato me odgurivati, pa nisam niti pružao nikakav otpor, ništa im nisam govorio. Što je najgore, ja sam iz Kaštela, živim tamo i prepoznao sam tog policajca koji isto tako živi u Kaštelima. Viđao sam ga i prije. I što sad, kad ga sretnem da ga upitam zbog čega je tako reagirao, što sam mu skrivio - priča Marin.

Prebolio je cijelu situaciju, ali nas je isto tako nešto i zamolio.

- Ma radi sebe, svog mira, ako je netko možda snimio cijelu situaciju, volio bi je vidjeti. Tamo je bilo puno ljudi, pa ako je netko nešto snimio čisto da imam to kod sebe. Neću nikome ništa, nije me briga ni za te cure, ni za dres, samo da znam da nisam ništa loše napravio i da nikome nisam naškodio. To kako su se policajci ponašali neka ide njima na dušu, pogriješili su – zaključio je Kaštelanin Marin.