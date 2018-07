Dr. Damir Sekulić izabran za dekana DIF-a

Na posljednjoj sjednici sveučilišnog Senata potvrđena je odluka Vijeća Kineziološkog fakulteta o izboru za novog dekana prof. dr. Damira Sekulića, redovitog profesora u trajnom zvanju.



Sekulić je izabran na mandatno razdoblje od tri akademske godine, a njegovo imenovanje dočekano je s odobravanjem, ponajviše od studenata i kolega, jer slovi za jednog od omiljenih profesora na popularnom DIF-u. Prije 16 godina obranio je disertaciju kao najmlađi hrvatski doktor znanosti iz područja kineziologije.



Novi dekan svojedobno je bio kondicijski trener vaterpolske reprezentacije Hrvatske od 1995. do 1997. (1996. je osvojena srebrna medalja na Olimpijskim igrama), kao i jedriličarske reprezentacije Hrvatske (od 2000. do 2008.). Uz rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu iz 1993. godine, dobio je posebno priznanje Organizacijskog odbora Mediteranskih igara (Tunis 2001.), a četiri puta dobivao je Vladine nagrade za vrhunska sportska postignuća.



Prof. dr. Sekulić predaje u Splitu, Zagrebu i Ljubljani, a do sada je objavio više od 70 znanstvenih radova i veći broj stručnih radova.