Split gori: pogledajte kako se slavi prolaz Vatrenih među osam najboljih na svijetu!

Hrvatska je nakon lutrije jedanaesteraca u utakmici s Danskom prošla u četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Rusiji! Treći obranjeni jedanaesterac Danijela Subašića označio je prolaz Vatrenih među osam najboljih na svijetu, a veliko slavlje moglo je početi.



Bengalke, trube, rakete, petarde i sve što se navijačima našlo pri ruci odmah su stvorili zaglušujuću buku i dimnu zavjesu diljem grada.



Sigurni smo da će slavlje potrajati do duboko u noć, kako u Splitu, tako i diljem Lijepe naše. A što će tek biti odu li Vatreni i korak dalje...

Now celebrating #CroatiavsDenmark in #Split, what a game! pic.twitter.com/g2VzQUwD0H