Može malo i bez mobitela: donosimo veliki vodič za školske praznike, evo gdje s djecom preko ljeta

Škole su zatvorile svoje vrata, pred djecom i roditeljima je sada dugo i toplo ljeto koja valja ispuniti različitim aktivnostima kako bi djeca stekla vrijedna znanja, ali i kako ne bi provodila vrijeme u kući pred svom silom manjih i većih ekrana.



Na sreću, i u ovim ljetnim mjesecima školarci, ali i srednjoškolci, moći će sudjelovati u različitim edukativnim, sportskim i kreativnim aktivnostima koje su za njih organizirale razne udruge, ustanove i klubovi, kako bi što kvalitetnije, uz druženje, sport i nove prijatelje, proveli omiljeni i zasluženi dugi ljetni odmor.



Pripremili smo vodič za školske praznike kako biste na jednom mjestu mogli upoznati se s dijelom ljetne izvanškolske ponude za djecu i mlade koju smo uspjeli pronaći.



GRADSKA KNJIŽNICA MARKA MARULIĆA

Besplatne radionice za djecu i mlade članove tijekom srpnja i kolovoza.



Središnjica, Ulica Slobode 2

Obvezna prijava na broj 685-020 i 685-022, e-mail sredisnjica-djecji@gkmm.hr ili osobno u Središnjici.

1. "Filmska radionica - od scenarija do montaže", uzrast od 4 do 17 godina, voditelj Toma Šimundža, dipl. knjiž. Polaznici će tijekom srpnja raditi na realizaciji ideje za jedan kratki film, igrani, dokumentarni ili animirani, ovisno o afinitetima prijavljenih.

2. Škola folklora, djeca od 7 do 12 godina, voditelj je 13-godišnji Ivan Gudelj, koji pleše u nekoliko KUD-ova. Škola će se održavati svakim radnim danom do 9. srpnja 2018. od 13.30 do 15 sati.

3. "Igre s abecedom", uzrast od 7 do 11 godina, voditeljica Grozdana Ribičić, viša knjižničarka. Održavat će se svakog četvrtka u srpnju od 11 do 12 sati.

4. Kreativna radionica "Što sam ja?", za djecu od 6 do 10 godina na rasporedu je 2., 3., i 4. srpnja od 18 do 19.30. Voditeljice Ena Melvan, mag. math. i Dona Tomić, likovni edukator.

5. Radionica "Čitajmo i igrajmo se!" za djecu predškolske dobi od 4 do 7 godina, svakog utorka u srpnju u 19 sati. Voditeljica Danijela Markotić, dipl. knjiž.

6. "Glazbene niti ljubavi", besplatni početni tečajevi škole gitare. Za djecu i mlade od 10 do 18 godina, svakim radnim danom od 14 do 15 sati. Prva grupa počinje 26. lipnja, a ostale grupe su raspoređene do 31. kolovoza. Voditelj je Damir Mimica.

7. "Eko radionica", uzrast 5 godina. Izrada eko plakata od recikliranog materijala. Održava se četvrtkom 5. i 12. srpnja od 9.30 do 10.30. Voditeljica je Jelena Vujević, članica Hrvatskog čitateljskog društva Split.

8. Likovne radionice za djecu i mlade od 5 do 16 godina. Održavaju se utorkom u 17 sati po različitim temama i uzrastima, voditeljica Kristina Uvodić.

9. Radionica "Palača od papira", izrada makete Dioklecijanove palače. Školarci od 7 do 10 godina, održava se u četvrtak 19. srpnja u 9 sati. Voditeljice Marija Škegro, studentica povijesti umjetnosti i predškolskog odgoja te Paula Andabak, studentica psihologije.

10. Radionica "Bajkovita pričalica", za djecu od 7 do 10 godina. Održava se u petak u 9 sati. Voditeljica Marija Škegro, studentica povijesti umjetnosti i predškolskog odgoja i Paula Andabak, studentica psihologije.

11. Radionica "Što vidiš? (ovisi)", uzrast od 4 do 7 godina, izrada Rorschach testa. Voditeljice Marija Škegro, studentica povijesti umjetnosti i predškolskog odgoja, i Paula Andabak, studentica psihologije, ponedjeljak, 23. srpnja u 18 sati.

12. Radionica "Kako miriše sreća?", uzrast od 6 do 10 godina, srijeda 25. srpnja u 18 sati. Voditeljice Marija Škegro, studentica povijesti umjetnosti i predškolskog odgoja i Paula Andabak, studentica psihologije.

13. "HTML - dizajnirajte vlastitu internetsku stranicu", računalna radionica za djecu stariju od 11 godina. Traje šest dana, 20., 21., 22., 27., 28. i 29. kolovoza u 16 sati. Voditelj je 14-godišnjak Marin Bilić.

14. "Tombola", svi uzrasti - djeca i mladi, roditelji, bake i djedovi. Svake srijede u kolovozu u 19 sati. Voditeljica Helena Bužančić, dipl. knjiž.

15. Igranje društvenih igara, uzrast od 7 do 13 godina. Svakog četvrtka u kolovozu u 11 sati. Voditeljica Helena Bužančić, dipl. knjiž.

16. Likovne radionice za najmlađe, od 5 do 8 godina. Svakog petka u kolovozu u 11 sati. Voditeljica Nataša Prkić.



Knjižnica Trstenik, Papandopulova 25, Split

Prijave na radionice na 685-077 ili na e-mail trstenik@gkmm.hr

1. Radionica "Nebo puno lastavica", za djecu osnovnoškolskog uzrasta u trajanju dva školska sata, izrada papirnatih skulptura u prostoru. Održava se 3. srpnja u 18 sati, voditeljica Maja Prizmić, dipl. knjiž.

2. Radionica "Vrapčići", osnovci izrađuju oblike u kaširanom papiru, održava se 4. srpnja u 18 sati, a 5. srpnja 2018. u 11 sati. Voditeljica Maja Prizmić, dipl. knjiž.

3. Radionica "Recikliramo", srednjoškolci recikliraju pamučne majice, počinje 10. srpnja 18 sati, a završava 11. srpnja u isto vrijeme. Voditeljica Maja Prizmić, dipl. knjiž.

4. Radionica "Ljetni feral", svi uzrasti izrađuju feral, održava se 19. srpnja u 11 sati. Voditeljica Maja Prizmić, dipl. knjiž.

5. Radionica "Bajkaonica", djeca od 6 do 9 godina slušat će poznate bajke Andersena, braće Grimm i C. Perraulta, te oslikavati vlastite. Održava se 7., 14., 21. i 28. kolovoza u 18 sati, a voditeljica je Ingrid Srdanović, dipl. knjiž.

6. Radionica "Origami", za djecu od 8 do 10 godina, odvija se 2., 9., 16. i 23. kolovoza u 10 sati. Voditeljica je Ingrid Srdanović, dipl. knjiž.



Knjižnica Ravne njive, Hercegovačka 40, Split

Prijave na 685-067 ili e-mail ravne-njive@gkmm.hr

"Četvrtkom u četvrtu" - igranje društvenih igara za sve uzraste, održava se 5., 12., 19. i 26. srpnja te 2., 9., 16., 23. i 30. kolovoza u 11.30. Voditeljica je Tihana Zulin, dipl. knjiž.



Knjižnica Bol Plokite, Tolstojeva 32, Split

Prijave na 685-050 ili 685-053, te na e-mail bol-plokite@gkmm.hr

1. Likovna radionica "Decoupage", za osnovnoškolce, održava se 4. srpnja u 18.30. Voditeljica Vesna Buljević, dipl. knjiž.

2. "Igrajmo društvene igre", za osnovce, održava se 11. srpnja u 19 sati. Voditeljica Vesna Buljević, dipl. knjiž.

3. Radionica "Oslikavanje morskih oblutaka", za sve uzraste, odvija se 18. srpnja u 18.30. Voditeljica Vesna Buljević, dipl. knjiž.

4. "Čitamo", niži razredi osnovne škole čitaju priču "Lijenozemska" autora Kestutisa Kasparavičiusa, odvija se 25. srpnja u 19 sati. Voditeljica Vesna Buljević, dipl. knjiž.



Knjižnica Spinut, Plančićeva 12, Split

Prijave na 685-060 ili e-mail spinut@gkmm.hr

1. Likovna radionica "Ljeto u Dalmaciji", namijenjena osnovnoškolcima, održava se 7. kolovoza u 17.30. Voditeljica Natalija Šegvić, dipl. knjiž.

2. "Kocka je bačena", igranje društvenih igara za sve uzraste, održat će se 14. kolovoza u 17.30. Voditeljica Natalija Šegvić, dipl. knjiž.

3. Radionica "Staro, a novo", svi uzrasti recikliraju i kreiraju. Održava se 21. kolovoza u 17.30. Voditeljica je Natalija Šegvić, dipl. knjiž.

4. "Svašta nešto", svi uzrasti čitaju i pričaju, održat će se 28. kolovoza u 17.30. Voditeljica je Natalija Šegvić, dipl. knjiž.



Knjižnica Žrnovnica, Krešimirova 7, Žrnovnica

Prijave na 472 074 ili e-mail zrnovnica@gkmm.hr

1. Likovna radionica "Slikajmo s prstićima", za osnovce, održava se 10. kolovoza u 11 sati. Voditeljica Mirjana Kaličanin, dipl. knjiž.

2. Kreativna radionica "Životinje na štapiću", za osnovce, održava se 17. kolovoza u 11 sati. Voditeljica Mirjana Kaličanin, dipl. knjiž.

3. Kreativna radionica "Veseli vlakić", osnovci izrađuju razne predmete 24. kolovoza u 11 sati. Voditeljica Mirjana Kaličanin, dipl. knjiž.

LJETNA ŠKOLA TEHNIČKIH AKTIVNOSTI

Organizator: udruga Zvjezdano selo Mosor u istoimenom objektu

1. Radionice digitalne fotografije, modelarstva, programiranja, robotike, te brodomodelarstva i radio upravljanog jedrenja – od 2. do 6. srpnja

2. Radionice digitalne fotografije, modelarstva, programiranja i robotike, te filmska radionica - 30. srpnja do 3. kolovoza,

3. Radioamaterski kamp, u suradnji s Hrvatskim radioamaterskim savezom – od 19. do 26. kolovoza.

Cijena iznosi tisuću kuna za tjedan dana, osigurani su smještaj i obroci. Informacije na e-mail info@zvjezdano-selo.hr ili na broj 098 217 849.



LJETNA TVORNICA ZNANOSTI

Mjesto održavanja: Mediteranski institut za istraživanje života (MedILS), Meštrovićevo šetalište 45.

Znanstvene radionice za osnovnoškolce i srednjoškolce traju od 30. srpnja do 5. kolovoza, osnovnoškolske radionice svakoga dana traju od 9 do 16 sati, a srednjoškolske do 18 sati. Kotizacija je 400 kuna, što obuhvaća ručak za sudionike i dio troškova materijala. Više informacija na mrežnoj stranici http://www.tvornica-znanosti.org/.



LJETNA RADIONICA LEGO ROBOTIKE

Ljetne radionice lego robotike za osnovnoškolce od 7 do 10 godina održavaju se u Udruzi za robotiku "Inovatic" na Prirodoslovno matematičkom fakultetu, od 27. do 29. lipnja. Termini su od 9 do 11 sati ili poslijepodne od 18 do 20 sati. Radionice organizira i vodi Jozo Pivac, učitelj informatike i tehničke kulture, te predsjednik Udruge za robotiku "Inovatic", uz pomoć studenata i volontera. Cijena za tri dana radionica iznosi 400 kuna. Informacije na udruga.inovatic@gmail.com ili na broj 095 883 8780.



RADIONICE ROBOTIKE I MODELARSTVA

Zajednica tehničke kulture grada Splita tradicionalno za vrijeme ljetnih praznika organizira radionice za djecu osnovnoškolskog uzrasta, od prvog do osmog razreda. Radionice će se održavati u Centru tehničke kulture Kman, Varaždinska 53 svakim radnim danom do 20. srpnja u jutarnjim terminima. Godišnja članarina iznosi 300 kn, sve informacije možete dobiti na broj 098 179 1549 ili e-mail toni@ztk-split.hr.



OBUKE NEPLIVAČA ZA DJECU

(traju cijelo ljeto u trotjednim terminima)

1. Plivački klub "Mornar", bazeni na Poljudu – cijena 300 kuna za obuku neplivača s odobrenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja, škola plivanja 200 kuna mjesečno s 50 kuna upisnine za prvi mjesec.

Svaki radni dan u četiri grupe od 9 do 19 sati. Informacije na 091 523 7621 ili 099 421 0088, te na 384-748 u tajništvu kluba.

2. Plivački klub "Jadran", bazen na Zvončacu - cijena 300 kuna za obuku neplivača, a škola plivanja 200 kuna mjesečno.

Svaki radni dan u 9.30, 17 ili 18 sati. Informacije na broj 097 699 5897.

3. Plivački klub "POŠK", bazen na Zenti - cijena 300 kuna za obuku neplivača, škola plivanja 200 kuna mjesečno.

Svaki radni dan od 9 do 10 sati, te od 17 do 18 sati. Informacije na broj 091 571 4354.

4. Plivački klub "Grdelin", bazeni na Poljudu - cijena 250 kuna za obuku neplivača, škola plivanja 200 kuna mjesečno.

Svaki radni dan od 9 do 10 sati ili od 18 do 19 sati. Informacije na broj 098 1830 834.



ŠKOLE JEDRENJA



1. Jedriličarski klub "Split" – za djecu 2009. godišta i mlađeg uzrasta. Cijena je 300 kuna, informacije na broj 091 200 9908 ili u uredu kluba na adresi Lučica 4.

2. Jedriličarski klub "Mornar" - za djecu od 8 do 11 godina. Cijena je 120 kuna za kalendarsku godinu. Informacije na brojeve 098 852 101 i 399-140.

3. Jedriličarski klub "Zenta" - za djecu 2010. godišta i mlađeg uzrasta. Cijena je 200 kuna mjesečno. Informacije na broj 091 569 8141.

4. Jedriličarski klub "Labud" – za djecu od 7 do 12 godina. Cijena škole je 120 kuna. Informacije na broj 098 474 169.



SKOKOVI U VODU



Ljetna škola skokova za sve uzraste - Klub skokova u vodu "Dupin"

Treninzi svakodnevno od 9.15 do 11 sati, te od 15 do 17.30 sati na bazenima na Poljudu.

Informacije na 098 602 815.



LJETNI KAMPOVI I ŠKOLE

1. Kamp na Marjanu "Sportko" - Park šuma Marjan ili dvorana Trgovačke škole

Djeca od 5 do 12 godina se mogu priključiti u raznim terminima do 31. kolovoza, osim u vrijeme stanke od 30. srpnja do 20. kolovoza. Radnim danom od 8 do 16 sati, osiguran je ručak u studentskoj menzi na Spinutu, voće za užinu. Cijena je 490 kuna po tjednu, informacije se mogu dobiti na 091 515 6255.

2. Joker fit kamp na Marjanu - Sportski centar Bene

Djeca od 5 do 12 godina se mogu priključiti u raznim terminima do 31. kolovoza, osim kada vrijedi stanka od 20. srpnja do 16. kolovoza. Radnim danom od 7.30 do 15.30, osiguran je ručak u restoranu na Benama i piće. Cijena je 390 kuna po tjednu, informacije se mogu dobiti na broj 383-514 i 099 324 3587.

3. Talent JAKO sportski kamp - na Mertojaku i Žnjanu

Djeca od 6 do 12 godina mogu se priključiti u raznim terminima do 31. kolovoza. Radnim danom od 8 do 16 sati. Osiguran ručak i užina u dvorani kluba Talent na Mertojaku, predviđen i sat engleskog jezika. Cijena je 450 kuna za tjedan dana, informacije na broj 097 721 14 12

4. Ljetni kamp "Zvončac"- Zvončac i Kaštelet

Djeca od 5 do 12 godina mogu se priključiti do 11. kolovoza. Radnim danom od 8 do 16 sati, osigurana je užina na otvorenom. Cijena je 300 kuna za tjedan dana, informacija na broj 091 661 7520

5. Ljetna škola sporta "Proaktiv" - zborno mjesto HNK, od tamo se kreće na Firule ili Zvončac ili Bene.

Djeca se prvog do šestog razreda osnovne škole mogu se uključiti u kamp koji traje od 2. do 21. srpnja, svakog danas osim nedjelje od 8 do 14 sati. Djeca donose svoju užinu. Cijena je 400 kuna tjedno, informacije na broj 098 940 8737.

6. Ljetni kamp KK Split - dvorana na Gripama

KK Split poziva dječake 2005. godište i mlađe u ljetni kamp koji se održava od 26. do 30. lipnja. Kamp je besplatan, a o košarci će se brinuti tim trenera u kojem su Ante Grgurević, Srđan Subotić, Luka Škeva, Miro Bubić i Stanko Kujundžić.