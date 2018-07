Gradski oci traže rješenje: raste interes roditelja za upis djece u produženi boravak i cjelodnevnu nastavu

Sve više raste interes roditelja, skrbnika i posvojitelja za upis djece u produženi boravak i cjelodnevnu nastavu u osnovnim školama, što i jest u skladu s trendovima i poslovnim obvezama odraslih.



Primjerice u osmoljetku "Žnjan-Pazdigrad" bilježe izniman broj prijava, pa je roditeljima djece koja zbog nedostatka slobodnih mjesta nisu pozvana na upis u tu školu, poručeno za dogovor oko upisa u razredni odjel s produženim boravkom da se jave u druge obrazovne ustanove poput OŠ "Dobri", OŠ "Pojišan", OŠ "Meje" i OŠ "Split 3".



O tome se i razgovaralo na nedavno održanom sastanku u gradskoj Službi za društvene djelatnosti i školskih ravnatelja, kako bi se našlo rješenje za svako dijete, i to na temelju dogovora ustanova.



- Produženi boravak i cjelodnevna nastava oblik je odgojno-obrazovnog rada iznad pedagoškog standarda, a zakonski je definiran kao javna potreba za koju se sredstva mogu osigurati u gradskom proračunu - kažu nam iz Službe za društvene djelatnosti koja je primjerice uvažila dugotrajnu inicijativu roditelja iz OŠ "Pojišan" za nastavak tog programa i u četvrtom razredu, o čemu smo nedavno pisali.



- Uvažavajući realnu potrebu zaposlenih roditelja za organiziranom brigom o djetetu tijekom radnog vremena, Grad sufinancira program produženog boravka i cjelodnevne nastave u osam osnovnih škola. U školskoj godini koja je pri kraju u program produženog boravka i cjelodnevne nastave bilo je upisano 719 učenika u 29 razrednih odjeljenja u OŠ "Meje", OŠ "Spinut", OŠ "Manuš", OŠ "Split 3", OŠ "Pojišan", OŠ "Ravne njive", OŠ "Dobri" i OŠ "Žnjan-Pazdigrad" - ističe Mate Omazić, novi pročelnik spomenute Službe, te dodaje:



- S obzirom na iskazani povećani interes roditelja za upis djece u program produženog boravka u novoj školskoj godini, ne samo u OŠ "Žnjan-Pazdigrad", nego u cijelom gradu, a riječ je o 20-postotnom porastu u odnosu na ovu nastavnu godinu, zainteresiranima je ponuđen upis u u školama koje imaju odgovarajuće prostorne i organizacijske uvjete za cjelodnevni boravak čime bi se mogla prihvatiti svi potencijalni učenici. To je pomak u odnosu na netom okončanu školsku godinu kada upis svih zainteresiranih u određenu školu nije moguć iz razloga neodgovarajućih prostornih i organizacijskih uvjeta. Konačnu odluku o takvim razredima donijet će Ured državne uprave, a ako se ostvare svi naznačeni uvjeti, Grad će osiguravati potreban novac za sufinanciranje ovog programa.



Što se tiče inicijative roditelja s Pojišana za nastavak cjelodnevne nastave i za učenike četvrtog razreda, u Banovini je odlučeno da će se to sufinancirati u sklopu svojevrsnog pilot-projekta, jer je dosad taj program uključivao samo djecu od prvog do trećeg razreda.