Podjela plijena: Kerumov šef 'Prometa' sjest će za upravljač 'Veletržnice' na TTTS-u

Upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP), kojim predsjeda ministar državne imovine Goran Marić, predložilo je Nadzornom odboru (NO) "Regionalne veletržnice Split" da za direktora tvrtke imenuje Držislava Brčića.



Predstavnici državne agencije izabrali su i dvoje novih "nadzornika" kompanije sa sjedištem na TTTS-u, a to su Duška Mia Franić, ekonomistica za zagrebačkom adresom, koja je nakon trogodišnjeg "članstva" u NO-u postala predsjednica toga tijela, te naš sugrađanin Mario Bašić, koji je na sada već pretprošlim kvartovskim izborima bio na listi Akcije mladih za Vijeće Gradskog kotara Mejaši.



Budući da je "Regionalna veletržnica" već godinama dio postizbornog "plijena" Kerumova HGS-a, Brčićevim imenovanjem samo će se nastaviti niz koji je započet 2014. direktorskim mandatom Marija Meštrovića, javnosti poznatijeg po vođenju ustanove DES, a nakratko je prekinut 1. svibnja ove godine, kada je za čelnicu tvrtke postavljena Kaštelanka Sonja Mornar Deman.



Novi prvi čovjek državne tvrtke svojedobno je bio direktor "Excelsusa", koji je upravljao Kerumovim restoranom i okolnim sadržajima u uvali Bene.



No, 41-godišnji ekonomist nalazio se više od tri godine za "upravljačem" javnog prijevoznika "Prometa", pri čemu je na toj dužnosti većim dijelom bio tijekom HGS-ova stolovanja Banovinom, preciznije od rujna 2010. do prosinca 2013. godine, kada ga je smijenio gradonačelnik Ivo Baldasar.



Poput mnogih drugih dotadašnjih vodećih ljudi komunalnih poduzeća, ni Brčić nije napustio redove svojega tadašnjeg poslodavca, nego je nekoliko godina vodio parkirališni sektor prije preuzimanja te djelatnosti od strane tvrtke "Split parking".



Država u "Regionalnoj veletržnici", preko svojih različitih tijela, ima većinski vlasnički udjel od oko 55 posto, dok Grad posjeduje gotovo 35 posto dionica. Upravo će se 17,5 posto državnih vrijednosnica kojima upravlja CERP uskoro drugi put u samo četiri mjeseca naći na tržištu po početnoj cijeni paketa od 3,3 milijuna kuna, što je vidljivo iz dokumenta s potpisom resornog ministra Marića.



Iako se tvrtka nalazi na svojevrsnoj periferiji zanimanja javnosti, treba spomenuti da je zbog različitih dugovanja vjerovnicima tijekom 2013. godine uspješno provedena predstečajna nagodba. Iz poslovnog izvješća za 2016. godinu, posljednjeg koje je objavljeno u sustavu Financijske agencije, vidljivo je da je tvrtka zabilježila dobit od 81.130 kuna, a tijekom 2015. bila je u plusu od 34.691 kunu.



Unatoč kakvom-takvom poboljšanju razultata, iz revizorskih dokumenata vidljivo je da se gotovo polovina od 2,1 milijun kuna prihoda troši na plaće i pripadajuće doprinose zaposlenika. "Regionalna veletržnica" je tijekom 2016. za te svrhe izdvojila nešto više od 908.000 kuna, što je 80-ak tisuća kuna manje nego u godini prije.

Nitko neće brački aerodrom

Članovi CERP-ova Upravnog vijeća primili su na znanje i infomaciju da nije bilo zainteresiranih tvrtki za kupnju državnog udjela u tvrtki "Aerodrom Brač", čija je prodaja bila oglašena krajem prošle godine. Za 38,5 posto vlasništva bila je istaknuta nominalna cijena od 15,3 milijuna kuna. Podsjetimo, većinski vlasnik bračke zračne luke su tvrtke poduzetnika Jake Andabaka.