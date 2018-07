Reporteri 'Slobodne' u prometnoj gužvi koja je tek 'zagrijavanje' za špicu sezone: 'Lako mi je kroz luku, ali kroz grad je bio - kaos!'

Špica sezone nam se polako primiče, a gužve na cestama, pogotovo u lukama, sve su veće. Kako turistima koji prema otocima putuju trajektima i dvotrupcima Split ne bi ostao u sjećanju po nervozi koju su osjećali dok su se zakrčenom Zvonimirovom ulicom spuštali do pristaništa i čekali red za ukrcaj, Lučka uprava od subote je počela provoditi vikend-akcije uspostave prometnog reda u Gradskoj luci.



– S obzirom na prelazak iz lipnja u srpanj, i špicu sezone, očekujemo veliku fluktuaciju gostiju, najviše subotom. Zbog toga smo uveli nekoliko novina. Zahvaljujući pomorskoj policiji, posebno načelniku Josi Vujiću, omogućeno nam je da na ovaj središnji dio luke, do Gata svetog Duje, "slažemo" vozila koja čekaju isplovljavanje prema Starom Gradu zbog čega je manje vozila na samoj prometnici. I evo, sada je 9.15 sati i sve prometne trake u luci su i dalje prohodne – ističe Vice Mihanović, prvi čovjek krovne lučke ustanove.



Novost koja svim putnicima možda neće baš "sjesti" je činjenica da će trajekti na liniji za Vis vikendima isplovljavati s vanjskih vezova na lukobranu.



– Najveća se gužva dosad stvarala na prvom dijelu luke, oko Gata Svetog Petra, a s izgradnjom vanjskih vezova i izmještanjem ove pruge, taj pritisak je disperziran – kaže Mihanović i dodaje se kako se kolone zapravo stvaraju na ulicama kojima se prilazi luci.



– Imamo dovoljno prostora za primanje vozila, operativne površine nisu pune – tvrdi ravnatelj i naglašava ulogu prometne i pomorske policije, a tu su i članovi jedinice prometne mladeži, poznati i kao bobiji.



– Jučer je bilo 20 tisuća putnika i četiri tisuće vozila samo na "Jadrolinijinim" brodovima a tu su i tri tisuće putnika na katamaranima. Danas će biti najmanje između 30 i 35 tisuća putnika i oko šest tisuća vozila koji će proći lukom – kaže Vicko Vrgoč, koordinator operative Lučke uprave.

Ukupno je 37 linija i 11 dvotrupaca na relacijama prema srednjodalmatinskom otočju.



– Na tjednim koordinacijama dogovaramo se kako ćemo se organizirati i time se svi vodimo. Za danas je konkretno dogovoreno da se automobilima ne dozvoljavaju zaustavljanja na ulazu u luku. Ako se već moraju zaustaviti, onda vozačen zamolimo da stanu sa strane i objasnimo im gdje moraju ići. Upravo zato prvi dio luke je prazan i nije zakrčen – dodaje Vrgoč.



Od kapetana Vjekoslava Grgića, rukovoditelja Lučkog operativnog centra, doznajemo dodatne novine:



– Malo drugačije radimo nego lani. Svake godine pokušavamo uvesti nešto novo kako bismo imali protočnost luke, a samim time oslobodili smo i prilaz gradu. Cijeli dan smo tu, od šest do 20 sati i kordiniramo koju traku ćemo otvoriti, a koju zatvoriti na terenu i sve to uz pomoć jedinica prometne mladeži, te u koordinaciji s prometnom i pomorskom policijom te privezivačima i stivadorima iz braniteljske zadruge "Legio Quarta" koji imaju veliki značaj u luci.



Proćakulali smo i s turistima koji su sa svojim vozilima bili u redovima za trajekte.



– Prije dvije minute smo tek stigli i evo tu smo gotovo pred ulazom. Čini se da gužve velike nema, a imali smo sreću pa je nije ni dosad na putu bilo. Nema nervoze – kažu Svjetlana i Zoran iz BiH.



– Par minuta čekam u koloni i nije nikakav problem. Gore mi je bilo proći kroz grad do luke, pogotovo kada mi se zeleno svjetlo ugasilo, a ja sam ostao u pola raskrižja – strpljivo će Branko iz Slovenije koji putuje prema Starom Gradu.