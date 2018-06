Naša nedavna priča o prodaji parcele na kojoj se nalazi i dio Šuplje crkve u Solinu, koja je vrhunski spomenik iz 11. stoljeća, samo je dio zanemarivanja značaja ranosrednjovjekovnih crkava.



Očekivalo bi se da se ovi tragovi hrvatskog identiteta poštuju, čuvaju i da su općenito popularni, barem koliko su nalazi o postojanju Kelta ili Vikinga na sjeveru Europe, ali nije tako. Srednjovjekovne crkvice po Splitu su teško dostupne. U Dioklecijanovoj palači nije lako posjetiti Gospu od Zvonika ili Sv. Martina.



U međuvremenu korov izjeda krov na Sv. Trojici, najbolje očuvanoj ranosrednjovjekovnoj crkvici šesterolisnog tlocrta, koja je, kako smo pisali, u sramotno zapuštenom okolišu na zapadnim padinama Turske kule. Uz to netko je, posve neprimjereno, zasadio cvijeće bugenvilije uza sami zid crkve koje sve više buja, a s pročelja je čak odnesen metalni znak koji je signalizirao da se radi o spomeniku kulturne baštine.



Nakon brojnih radova ove zime i proljeća, kamen na kućama u Varošu je bjelji, kupe kanalice su nove, kao i grilje… Usamljena usred apartmanske euforije stoji ranosrednjovjekovna crkvica sv. Mikule. Zapušteni krov zarastao je u veliko raslinje. Onako rascvjetalo doslovno je pretvorilo krovište ovog sakralnog objekta u vrt.



Sveti Mikula jedna je od važnih predromaničkih crkava, koja povezuje zapadne utjecaje s bizantskima, što je bilo karakteristično za ovo područje. Splićanka Nemira, benediktinka iz romanske obitelji Messagalina, dala ju je 1068. izgraditi.



Crkvica je u vlasništvu Bratovštine sv. Križa, kao i srednjovjekovne crkvice po Marjanu.



– Crkvica je spomenik nulte kategorije. Ništa se ne može učiniti prije nego se napravi projekt za sanaciju. Trenutno nemamo para da nekome platimo da ga napravi. Projekt koji smo napravili prije desetak godina poslali smo Ministarstvu kulture, koje je reklo da nemaju sredstava da oni izvedu sanaciju. Od tada smo u stanju mirovanja, opiturat ćemo vrata, malo očistit zelenilo s krova i ne smijemo ništa više raditi bez projekta koji moraju odobriti konzervatori – kaže Roko Delić, koordinator Bratovštine, koja će od sljedeće godine navršiti 580 godina djelovanja u Velom Varošu, a 150 godina je starija od Župe.



Država od Bratovštine očekuje da uloži sredstva u obnovu crkve, nultog spomenika kulture, koja je u pregledima povijesti umjetnosti, kao da je u pitanju privatna kuća koja je pod zaštitom, a od koje vlasnik može zarađivati iznajmljivanjem soba turistima.



No, Delić kaže da oni, kao neprofitna udruga ne mogu prodavati ulaznice za posjet Sv. Mikuli. Dapače, tu je Nadbiskupija u boljem položaju jer smije naplaćivati ulaz u zvonik Sv. Duje, dok Bratovština može samo primati donacije za obnovu crkve, čije bi kompletno uređenje koštalo 800.000 kuna – kojih nema.



Turistička zajednica grada, ističe naš sugovornik, nije zainteresirana za crkvice po Varošu i Marjanu.



– Turističke su rute samo po Dioklecijanovoj palači. Mi smo razgovarali s ovima koji vode turiste, dali smo broj telefona, kad netko dođe mi ćemo rado doći gore otvoriti crkve da se pogledaju. Prije nekoliko godina sam poslao Turističkoj zajednici obavijest da će se crkvice otvarati po potrebi, ali ništa od toga nije bilo. Da netko stoji na Marjanu i drži crkvicu Sv. Jere otvorenu pet sati, trebali bi ga platiti, a čime ćemo to pokriti? Priljev posjetitelja je tako mali da vodiči izbjegavaju te rute – dodaje Delić koji iza ručka, od 16 sati drži dva sata otvorenu crkvu sv. Jere svake nedjelje.



– U Svetom Jeri se obnavljaju slike na zidu, to rade konzervatori. Gospa od Betlema je u najozbiljnijem stanju, obnovili smo krov, ali je crkvica napukla od potresa. Potrebna je sanacija temelja, a to će se napraviti kad bude sredstava – kaže koordinator Bratovštine sv. Križa.

Bratovština svetog Križa djeluje već 580 godina

Bratovština sv. Križa neprekidno djeluje već 580 godina, u vlasništvu imaju Gospu od Soca i Sv. Mikulu u Varošu, te Gospu od Betlema i Sv. Jeru na Marjanu, drugim crkvenim redovima dali su na korištenje srednjovjekovne crkvice Sv. Mandu na Spinutu, Gospu od Sedam žalosti na Kašjunima i Sv. Juru na punti Marjana.