Radunica će 25. puta biti centar Splita: okupljene će zabavljati jedan od najpolularnijih splitskih pjevača, a tijekom dana bit će za svakog po nešto

Radunica je dobila ime po 'radunu', staroilirskom nazivu za izvorište vode, uz koji se i razvio život na ovom području, po svemu sudeći i prije cara Dioklecijana, budući da su ovdje pronađeni antički nalazi stari 2000 godina

Kada slušamo Ivana Tokića kako zaljubljeno priča o svojoj Radunici i fešti koja, zahvaljujući ponajprije njegovu entuzijazmu, ove godine slavi 25. obljetnicu, čini nam se kao da govori o nekom drugom kvartu.



Još 80-ih godina prošlog stoljeća u svakoj drugoj kući u najvećoj kali na Lučcu je bila konoba, danas je gotovo svaka postala - apartman. Nekada težački, a potom i radnički kvart došao je do toga da u ovom trenutku nema niti jednog kafića ni restorana.



Nema više starosjedilaca, odselili su se na nove adrese ili pod lovrinačke čemprese. Nema tko djeci pričati priče o šušuru u nekada prepunim kućama i ulicama, a što je najtužnije, nema ni djece, mogu se na prste jedne ruke nabrojiti.



Ali zato imamo turista ko u priči i, ono najvažnije, još uvijek imamo Dane Radunice, svemu za dišpet. Kad vas netko pita "di si bija '94", znali biste otprilike odgovoriti na to pitanje, ali profešur Ivan Tokić poznat i po nadimku Truman će vam kao iz topa ispaliti kako je te godine došao na ideju da splitskom puku pokloni jednu lipu feštu, da im malo popravi raspoloženje nakon svih trauma od odlazaka u sklonište tijekom ratnih godina i već započete privatizacije, u kojoj su ljudi počeli gubiti posao i egzistenciju.



- Zna se da su Varošani i Getani imali polja na istoku grada, pa bi uvik prolazili kroz Radunicu, di bi ih domaći svit počastija rakijicon. U svojoj san knjizi "Dani Radunice" napisa kako smo je očistili, umili, obuli i ukrasili. Očistili smo je od auta, obuli je u kamen, ukrasili je feralima nakon šta smo žice zakopali u zemlju i postala je jedna lipa šetnica. Srića da je tada, te 1994. godine, gradonačelnik bija Nikola Grabić, koji je pripozna ideju i podrža nas, na čemu smo mu zahvalni - ističe predsjednik organizacijskog odbora manifestacije koja već četvrt stoljeća uveseljava i Splićane i njihove goste.



Naravno da sve ove godine nije mogao izbjeći pitanje koja mu je od protekle 24 fjere bila najdraža. Iako je na to pitanje teško odgovoriti, ipak će izdvojiti onu 1996. godine, kada je nastupio Oliver Dragojević.



- Bilo je tada sigurno 10 000 ljudi! To je bija čovik na čoviku, svi prilazi Radunici su bili zakrčeni! - prisjeća se naš sugovornik.



Valja napomenuti da će i ove godine na glavnoj fešti, najavljenoj za večeras, nastupiti jedan od najpoznatijih splitskih pjevača, ali neka njegovo ime do tada ostane tajna. Tokić nam ističe da su svi Raduničani ponosni na četiri stvari - grb Hajduka i teniski reket u čast wimblendonske pobjede Gorana Ivaniševića, koji su postavljeni iznad glavne pozornice, na spomenik tovaru i Juricu Jerkovića.



Unatoč svim promjenama kroz koje naš grad prolazi posljednjih godina, onaj kostur tradicije na Lučcu se ipak zadržao.



- Svake godine u sklopu Dana Radunice posjetimo groblje i stavimo vijence članovima bratovština sv. Roka i sv. Petra, organiziramo prije glavne fešte turnir u malon balunu, kartama i krpašu, trku kroz Radunicu i trku karetima, te večer poezije i dičji festival. Jer, da ni' Radunice, ne bi ni Splita bilo! - zaključuje Tokić.



Zato, subota navečer nema alternativu - svi na feštu Radunice!