Dvor se većinom u vlasničkim knjigama vodi na Grad Split i kao takav nije mogao biti predmet ovrhe. Sada sam jednim dijelom podstanar kod našega gradonačelnika, a drugim kod svoje pokojne majke - kaže Dragoslav

Dragoslav Prodanović, branitelj koji je početkom lipnja deložiran iz rodne kuće u splitskom Varošu, nakon 20 dana opet živi na adresi Bilanova 1.



U kuću se, doduše, nije vratio, ali se jučer u pratnji odvjetnika Vinka Fabijanovića i prijatelja smjestio u njezin dvor. On se većinom u vlasničkim knjigama vodi na Grad Split i kao takav nije mogao biti predmet ovrhe.



– Ja sam od danas jednim dijelom podstanar kod našega gradonačelnika Andre Krstulovića Opare, a drugim kod svoje pokojne majke Ivanke, koja je isplatila obitelj Jelaska tamo šezdesetih, odnosno sedamdesetih – kazao nam je Dragoslav.



Donio je krevet na rasklapanje te ga zajedno s još nekoliko vrećica osobnih stvari smjestio u sjeni stabla. Odlučan je da se odatle neće maknuti, jer druge opcije u životu nema.



Prodanović je imao u planu ući i na drugi kat same kuće, koji je njegova pokojna majka podigla tijekom drugog braka i u ovršnim ispravama iz nekog nepoznatog razloga ga se uopće ne spominje. Za Dragoslava je, međutim, problem što se do njega može jedino preko prvoga kata. Alternativa su bile kakve pokretne skale, ali deložirani branitelj je u tako teškom stanju da se uz njih ne bi mogao popeti.



– U nozi mi je još metak koji sam primio u ratu. Imam otvorene rane i zbog njih idem na redovita previjanja. Ovih 20 dana proveo sam doslovno na cesti, nasmrzavao se i još mi se dodatno pogoršalo ionako teško stanje – pojadao nam se Prodanović.



Kako smo već pisali, njega je iz kuće na temelju pravomoćne presude deložirao Dušan Rubić, prvi suprug njegove majke Ivanke. U braku su bili četiri godine, od 1959. do 1963. godine, kada Rubić završava na Golom otoku zbog kriminala, točnije šverca. Poslije se Ivanka udala za Vasilija Prodanovića, a Dušan se nakon odležane kazne i kratke epizode u Zagrebu seli u Švedsku.



Ivanka se 1973. godine uredno i uknjižila na nekretninu, da bi 1991. godine Rubić potegnuo pitanje vlasništva. Podignuo je tužbu na Općinskom sudu u Splitu, ali za 27 godina nikada se osobno nije pojavio pred sucem, iako je, kako nam je sam kazao nedavno, dolazio u Split. To je pojasnio svojim zdravstvenim stanjem i problemima s očima, ali i činjenicom da se ljude iz dijaspore u Hrvatskoj isključivo gleda kroz prizmu novca.



Prodanović i njegov odvjetnik Vinko Fabijanović čak su javno izrazili sumnju da se iza imena i prezimena Dušana Rubića zapravo krije netko kome je stalo dočepati se danas atraktivnih kvadrata u Varošu. Crv sumnje još ih je više počeo izjedati kada su iz Švedske dobili službeno očitovanje tamošnje administracije da u svojim evidencijama imaju registrirano Duška, a ne Dušana Rubića.



Enigmu je razriješio sam Rubić kada je prije dva tjedna pristao s nama telefonski razgovarati i naknadno poslati svoje fotografije. Poručio je da će o kući odlučiti njihova djeca, ali kvadrat, kako je sam procijenio, ne bi dao ispod dvije tisuće eura. Prodanović taj novac nema, ali očekuje da reagiraju institucije i uzmu ga u zaštitu.



U četvrtak je naišao na prazan dvor, a ni u samoj kući nije bilo nikoga. Sve je prošlo bez incidenata.