Otkrili smo čudo u centru Splita: stanarima dosadilo odgovarati turistima na parlafon pa su na portun okačili jasnu poruku

No apartment for rent! I to smo dočekali, takvu obavijest na portunu u centru grada.



Nećemo vam otkriti točnu adresu, ali čisto da se zna, riječ je o portunu blizu Belvija.







Dosadilo je stanarima više odgovarati turistima na parlafon, jer im neprestano zvone na vratima tražeći slobodan apartman. E, pa u njih se neće usrećiti! Ka da je malo apartmana i soba po gradu.



Ajte ća s vrata i pustite malu plavušicu da u miru pojede svoju marendicu i poigra se s pasićem.