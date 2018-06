Bartol je, naizgled, sasvim običan momak. Osmaš koji svira gitaru, trenira veslanje i s optimizmom gleda na život ispred sebe. Ono što ga, međutim, izdvaja od njegovih vršnjaka su titule znanja. Između ostalih, i prvo mjesto na državnom natjecanju u fizici, za koje je četvrtak primio državno priznanje, te broncu koju je prošloga tjedna osvojio na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi koja se od 19. do 24. lipnja održavala na grčkom Rodosu.



Za sve je, kaže, "kriv" njegov tata Marijo, inače inženjer strojarstva, koji ga je, njega i dvije godine stariju sestru, u ljeto nakon Bartolova četvrtog razreda "uhvatio" da rješavaju jednadžbe. I dida Tonći Bućan, inženjer građevine, danas 79-godišnjak, koji ga je "preuzeo" i kasnije mu postao glavni mentor.



- Na početku se sjećam da nisam bio baš oduševljen. Nisam htio rješavati jednadžbe. Ipak, kada sam se sa Šolte, gdje smo ljetovali, vratio u Split, zadatke sam pokazao didi Tonćiju i on je krenuo sa mnom raditi. Vidjeli smo da postoje natjecanja iz matematike. Krenuli smo se pripremati i eto, sad samo tu gdje jesam - kaže nam Bartol Bućan.



Kada bi naišao na zadatak koji nije zna riješiti, on bi ga najradije preskočio. Dida ga je, međutim, vraćao natrag, upućivao ga da pogleda rješenja i onda ga pokuša riješiti sam.



- On me "driblao" da znam dobro formule i uvelike je zaslužan za moj uspjeh. Puno je tu bilo rada, i mojeg i zajedničkog - ističe Bartol.



Sjeća se, kako bi nakon škole, kad bi nona spremila ručak, vježbao od 2 do 5 ili šest popodne. Da se nije okupirao matematikom, ta bi popodneva, kaže, proveo uz televiziju, pa smatra da je ipak bolje iskoristio vrijeme. A i trud se isplatio.



Najbolji u Hrvatskoj na državnim natjecanjima iz matematike u 7. i 8. razredu pozvani su na kvalifikacije (Bartol je na državnom bio četvrti) i nakon uspješno rješenih zadataka mladi se Splićanin našao među petoricom osnovaca koji su Hrvatsku predstavljali na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi, na kojoj su, osim zemalja Balkana, sudjelovali i učenici s Filipina i Kazahstana. I tamo osvojio brončanu medalju.



- Kada su me pozvali na kvalifikacije, govorio sam sebi da nema šanse da to prođem. Pa kada sam prošao, nisam ni pomišljao da bih mogao dobiti medalju. Sve se nekako posložilo - ističe Bućan, koji je dosta zadovoljan i ukupnim hrvatskim rezultatom.



- Rumunji su bili najbolji, imali su pet zlatnih medalja i jednu brončanu. Iza njih je bila Bugarska, pa Srbija. Ukupno gledano, mi smo bili pri sredini. Hrvatska je prvi put bila na Balkanskoj olimpijadi, i to kao gosti. Probili smo led i ostvarili vrlo dobar rezultat - kaže ovaj mladi Splićanin, koji je uspjeh veselo proslavio s pobjednicima iz drugih ekipa.



Kao odličan đak s pedigreom uspješnog natjecatelja ima izravan upis u srednju školu. Na koncu se definitivno odlučio za splitski MIOC.



- Vuče me astrofizika. To mi se čini kao zanimljivo područje, ima i fizike i matematike u njoj, to bi mogao biti moj izbor u budućnosti - priznaje nam Bartol.



Kojega, po svemu sudeći, veliki uspjesi tek čekaju.