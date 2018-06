Direktorica Ekrana iznijela teške optužbe na račun Grad: Oni obmanjuju javnost i nezakonito prisvajaju Ljetno kino, a FMFS im služi kao paravan!

Snježana Kuzmanić, direktorica Ekrana, poslala je priopćenje s namjerom da razjasni pozadinu javnih istupa Grada Splita i "pokušaje da na nasilan i nezakonit način prisvoji objekt ljetnog kina na Bačvicama".



Priopćenje prenosimo u cijelosti:



Čelnici Grada Splita obmanjuju javnost lažnim tvrdnjama po kojima je Ekran d.o.o. pokušao spriječiti održavanje Festivala mediteranskog filma Split (FMFS) na Bačvicama, kako bi opravdali to što su jučer nasilno provalili i nezakonito zaposjeli Ljetno kino Bačvice u Splitu, zajedno s inventarom i imovinom Ekrana.



Popularni filmski festival FMFS je samo paravan za nezakonito ponašanje Grada Splita koji pokušava prekriti činjenično stanje i spriječiti Ekran da iznese svoju stranu slučaja: Grad Split i EKRAN d.o.o. su prošle godine u kolovozu potpisali Sporazum u kojemu stoji kako će odmah poslije turističke sezone sjesti za stol i riješiti sporne odnose oko Ljetnog kina Bačvice. To se nije dogodilo, naprotiv Grad Split se oglušio na sve inicijative i upite društva Ekran, da bi 30. svibnja ove godine uputio dopis kojim traži bezuvjetnu predaju nekretnine.



Ovakvim tempiranjem, pred samo održavanje FMFS-a, Grad je želio stvoriti javni pritisak kako bi ostvario svoje ciljeve bez redovne sudske procedure i bez meritorne odluke nadležnog suda.



Po primitku dopisa, predstavnici Ekrana su u ponedjeljak, 4. lipnja 2018. g. održali sastanak s predstavnicima Grada, predlažući da se rješavanje spornih pitanja prolongira iza održavanja FMFS-a kako bi se isti održao na dobrobit svih ljubitelja filma, ali je Grad to odbio. Isti dan poslije sastanka, Grad ponovo šalje Ekranu e-mail s pozivom na novi sastanak, da bi prije tog sastanka ujutro već obili brave, ušli u kino i postavili zaštitare na Bačvicama koji brane ulaz zaposlenicima društva EKRAN čija imovina je na ovakav beskrupulozan i bespravan način oduzeta bez ikakve sudske odluke.



Ekran d.o.o. je, podsjećamo, u građevinskom i kulturološkom smislu stvorilo Ljetno kino Bačvice jer je izgradilo objekt ljetnog kina na predmetnoj lokaciji na kojoj obavlja kino djelatnost od 1954. godine. Svi objekti, inventar, oprema i infrastruktura pripadaju društvu EKRAN d.o.o., svi komunalni priključci su na ime našeg društva te je spomenuti prostor nesporno sastavni dio društvenog kapitala tadašnjeg poduzeća EKRAN, čiji je pravni sljednik trgovačko društvo EKRAN d.o.o.



Unatoč tomu, dogradonačelnica Jelena Hrgović javno proziva i naziva Ekran „uzurpatorima“, što je rezultiralo medijskim naslovima koji su govorili o „oslobađanju kina“, „bezobrazluku Ekrana“ i „uzurpatorima gradske imovine“, iako je Grad bez javnog natječaja i suprotno Statutu raspolagao imovinom koja nije u posjedu Grada i o kojoj postoji spor s društvom EKRAN.



Javnost ima pravo i mora znati način na koji aktualna Gradska vlast ostvaruje svoje ciljeve, ne prezajući pritom niti od jeftinog populizma stvarajući privid da se FMFS neće održati radi Ekrana, ali i da će zbog ovakvog neodgovornog i nemoralnog postupanja aktualnih čelnika Grada Splita, društvo Ekran zaštitu svojih prava ostvariti na sudu, što je moglo biti riješeno putem dijaloga i mirnog rješenja, a ne da jedna institucija kao što je Grad Split koja bi trebala biti primjer zakonitosti i vjerodostojnosti delinkventskim metodama protuzakonito provaljuje u poslovni prostor drugih subjekata, obija brave na objektima te prisvaja imovinu koju društvo EKRAN već 55 godina stvara vlastitim sredstvima, piše Snježana Kuzmanić.