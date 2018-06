Cvit Mediterana ili Beirut? Derutni objekti, tone građevinskog otpada, beskućnici... Pogledajte u kakvom ambijentu splitska luka dočekuje turiste

'Vlasnik je pokrenuo upravni spor nakon rješenja o rušenju 'Bodula' i još nemamo završnu odluku, a i ECA se žalio Ministarstvu prometa na našu odluku o oduzimanju koncesije', tvrdi Mihanović

Na popis zaštićenih nekulturnih dobara grada, uz željeznički i autobusni kolodvor, uvrštena je trajektna luka.

Započele su već izletničke ture po novoj atrakciji. Vodiči će vas provesti oko središnjeg objekta - vremenske kapsule. To je "pokojna" zalogajnica "Bodul", a kroz njezina prašnjava stakla možete proviriti kako su izgledale prve blagajne u Hrvatskoj i tako pratiti napredak tehničke revolucije.



Ako rukama dobro zaklonite sunce, u malom muzeju ugostiteljstva vidjet ćete i kako su se nekad davno dizajnirale boce pelinkovca. Odakle su stizale, pokazat će vam na samo nekoliko koraka dalje, u derutnoj zgradi "Dalmacijavina". Otkrit će vam na kojem je katu najviše puta zadnjih mjeseci izbio požar. Da biste do njega došli, preskakat ćete vreće s građevinskim materijalom, na stotine tona ih je nakupljenih ispred ulaza.



Ako pažljivo promotrite, za sunčanih dana na jednom od prozora očekuje vas senzacionalan prizor beskućnika koji pokušava sušiti robu a da ga nitko ne vidi. Kad se izletnička tura popne na vrh brijega od šuta, ispružit će vodič ruku i pokazati im "eno, tamo u daljini, vidite gdje piše "Imperium"? Donedavno je bilo disko, a davno prije kvalitetan restoran. U luci je i to uspjelo propasti".



Sići će onda s vidikovca i provesti ekipu do kontejnera smještenog tik uz pristanište. Vrata su mu otvorena. Blagi ljetni povjetarac razmiče zavjesu i otkriva prazne gajbe. Unutra je stol, stolica, ured s aparatom za kavu. Nekad je tu stolovala tvrtka "European Coastal Airlines" (ECA).



Kako su otišli iz Hrvatske prije dvije godine, obećavši milijunske tužbe, tako su ostavili i pristanište za pompozno najavljivane hidroavione. Sad se na tom dijelu luke nikakva brodica ne može privezati, a kamoli trajekt ili katamaran.



Od kapitalnih investicija proteklih godina, Gradska luka dobila je spektakularni drvored popularnih kanti za otpatke tvrtke "Akceleracija". Nema na njima reklama ni oglasa, a od toga bi ih koncesionar valjda trebao isplatiti...



– Splitska luka je Bermudski trokut za poslovne investicije – kaže vodič, ponosan na tu usporedbu.



– A kakva je ono kuća na brdu – pitat će znatiželjni preplanuli Nijemac. Doznat će da je gore Katalinića brig, tamo je SOA, to jedino ne propada.



Šanse da se ove atrakcije iz luke izmjeste do prve veće lipanjske navale turista zapravo su nikakve, ali svejedno smo upitali Vicu Mihanovića, ravnatelja Lučke uprave, kakva je sudbina i potencijal napuštenih objekata. Počeli smo od zalogajnice:



– Viši inspektor Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 21. ožujka donio je rješenje kojim je naređeno investitoru Mirku Galiću da u roku od osam dana ukloni bespravno izgrađeni objekt. No, Galić je nakon zaprimljenog rješenja pokrenuo upravni spor 26. travnja – navodi ravnatelj.



Ako se sudovanje otegne, "Bodul" će i ove sezone biti prvo što turisti vide kad dođu u grad, a ostat će i kontejner sada već zaboravljene hidroavionske kompanije.



– Lučka uprava je 26. rujna prošle godine donijela odluku o prestanku koncesije ECA-u. Oni su uložili žalbu Ministarstvu pomorstva i infrastrukture, a postupak je u tijeku. Lučka uprava čini sve da se to što prije riješi, ali teško je prejudicirati ishod postupka. Nije u našoj nadležnosti – odgovara Mihanović.



Govori nam da su onaj otpad u vrećama ispred "Dalmacijavina" granitne kocke, koje su uklonjene iz Sjeverne luke tijekom sanacije glavne prometnice.



– Prebačene su da ih ne bi ukrali, a imaju tržišnu vrijednost prema procjeni sudskog vještaka. "Pažnjom dobrog gospodara" nismo dozvolili da vrijedan materijal završi kao otpad. Pripremaju se za prodaju – najavljuje ravnatelj krovne lučke ustanove.

Lučka uprava izradila je, kaže naš sugovornik, projekt uklanjanja derutnih objekata u luci. Provest će ga kad dobiju dozvole.

U planu im je, sigurno ne ove sezone, možda čak ni iduće, ali kad se riješe svi imovinsko-pravni odnosi, donese Generalni urbanistički plan i završe sudski sporovi, izgraditi nove sadržaje. I to tako da se postojeći daju u koncesiju preko međunarodnog natječaja. To je plan za zgradu "Dalmacijavina", predlagan i lani.



Pitamo Mihanovića može li se reći da je luka spremna za turističku sezonu?



– Da, naravno. Nikad spremniji!