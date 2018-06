Andro Krstulović Opara se pridružio vjernicima postačima na iftaru: Nisu nas nahranili jelom, nego prijateljstvom i srdačnošću

Datulama i čašom vode započeo je iftar, večernji obrok tijekom islamskog mjeseca ramazana, odnosno objeda koji se uzima u prvi sumrak, neposredno nakon zalaska sunca.



Pred bogatom trpezom, teško je bilo zamisliti kako je cijeli dan ne okusiti niti vodu niti hranu, ali iz usta naših sugovornika, takav zadatak ne zvuči niti malo zahtjevno, pogotovo kada o postu pričaju po nekoliko desetljeća mlađi sugovornici.



- Bilo mi je zanimljivo kako odrasli mogu, pa sam htjela i ja probati. Nije mi teško. Prvo sam sa sedam godina krenula postiti samo pola dana, ali zadnje četiri godine cijelo vrijeme postim - kazala nam je Hatidža Hadžić, 12-godišnjakinja koja je više nego svjesna kolika je samokontrola potrebna kako bi bila spremna na ramazanski post - treći od pet stupova Islama, odnosno, praktičnu dužnost muslimana.



Premda je još uvijek djevojčica, vrlo dobro zna koliko je ovakva "žrtva" važna za nju kao vjernicu, ali i kolika je to odgovornost za muslimana.



- Osjećam se ljepše, ne znam kako da to opišem - jednostavno će Hatidža. Njezina starija sestra, Memnuna Hadžić, prisjetila se kako je i ona već u nižim razredima osnovne škole počela s postom.



- Bilo je teško, ali sada postim bez problema. Kada postim razmišljam o sebi, vjeri, razmišljam o drugim ljudima koji nemaju što da jedu i da trebam zahvaliti Bogu što imam ove blagodati - prepričava nam svoje misli ova ozbiljna 15-godišnjakinja s kojom smo uspjeli porazgovarati nakon iftara kojim se završava dan posta.



A u jednom od takvih obroka, organizacijski se odlučio produžiti Grad Split, Splitsko-dalmatinska županija i splitska Udruga bošnjaka branitelja Domovinskog rata. Tako se večeras osim vjernika postača, trpezi pridružio i Andro Krstulović Opara, splitski gradonačelnik te Ante Šošić, splitsko - dalmatinski dožupan.- "Tko nahrani postača imat će nagradu kao i onaj što je postio, a postaču nagrada neće biti umanjena" - to je prekrasan citat. Nisu oni mene večeras nahranili s ovim jelom, nego su me nahranili prijateljstvom i srdačnošću, a na nama je da to uzvratimo. Ovo su naši sugrađani i velika čast mi je osobno, i u ime grada biti ovdje. Ovo je zajednica koja raste, koja je vrijedna, koja tvori ovaj grad, koja je se dobro uklopila i koja je sastavni dio identiteta našega grada. Tako će i biti, nek tako i bude. Veselimo se ramazanu isto kao i svi oni - kazao je splitski gradonačelnik koji je na iftar doveo i sedmogodišnjeg sina Duju.Zbog pozitivne i prijateljske atmosfere bio je presretan i Vahid efendija Hadžić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Split.- Veliko nam je zadovoljstvo što je ove godine Grad Split sponzor iftara, jedne zajedničke večere s kojom muslimani prekidaju svoj post. Sretni smo što su gradonačelnik i dožupan s nama da podjele našu radost prekida posta i završetka jednog dana ramazana. Ovo je 21. dan mjeseca ramazana, ostalo je još nekih devet dana i zaista smo svi sretni, kao što se moglo vidjeti - kazao je Vahid ef. Hadžić istaknuvši da je ovakva gesta gradskih i županijskih čelnika za njih kao zajednicu iznimno važan pokazatelj.- Osjećaj da dolazi gradonačelnik jednoga grada, da mu je stalo do nas, svojom gestom pokazuje da je gradonačelnik svih građana - naglasio je glavni imam, predstavljajući tako tisuću muslimana u Splitu, a u županiji oko 2200 bošnjaka.Premda je odnos s Gradom i Županijom posljednjih godine itekako dobar, uvjeti u kojima se okuplja islamska zajednica, nisu adekvatni za njihove potrebe.- Ovo je jedini prostor koji islamska zajednica u županiji posjeduje. Kada si podstanar, nikada nisi svoj. Dosta gradova u Hrvatskoj ima džamije. Mi smo oni koji ne inzistiraju previše na tome, treba pogodan trenutak za sve - kazao je Kadro Kulašin, predsjednik Udruge Bošnjaka branitelja Domovinskog rata i član splitske Islamske zajednice.Osim njih, u goste je stigao i Esad ef. Jukan, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Pula koji je također naglasio kako se islamska zajednica uvijek trudi biti otvorena kako bi svi zainteresirani, a ne samo vjernici, mogli doći i ugodno se osjećati s njima, kao što je to bilo sinoć na iftaru. Uostalom, ramazanski post nije samo sustezanje od jela i pića već pokušaj oplemenjivanja ljudskih karaktera i osobnosti dodatnom strpljivošću, mirotvorstvom, suosjećajnošću...