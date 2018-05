Plenković nakon sastanka s prosvjednicima: Razumjeli smo poruku, pokušat ćemo vidjeti postoje li zakonita i pravična rješenja za ovaj problem

Nakon svečane sjednice Gradskog vijeća koja se održala u Hrvatskom narodnom kazalištu, ministri predvođeni Andrejom Plenkovićem, premijerom Vlade RH, stigli su pred Banovinu gdje su ih uoči početka sjednice Vlade dočekali prosvjednici, bivši radnici "Dalmacijavina".



Bivši zaposlenici nekadašnjeg gignata od države, kao bivšeg poslodavca radnika, potražuje 64 milijuna kuna za plaće i otpremnine. Od Vlade zahtijevaju odštetu za zgradu u trajektnoj luci, tako da im isplati novac od prodaje tvrtke.

– Ovo je jedan u nizu prosvjeda. Tražimo otpremnine koje nam duguju od 2012. godine. Ali ne samo otpremnine, nego i plaće, uskrsnice, božićnice...One nevažne stvari dolaze na dnevni red, a važne kao što je pitanje ljudi, poštenja, ljudskosti i čovjeka, ne dolaze. Šta je nenormalno postalo je normalno – kazala nam je jedna od prosvjednica Đurđa Ađanski na što je bivša kolegica nadodala.



- Kad bi mi naplatili naše kamate kao što to naplaćuje Fina, onda bi to išlo do nebesa. Mi njima nismo tako važni da bi trebali biti točka sjednice Vlade u Splitu. Znaju oni sve, bili smo u Zagrebu, dali smo glas za njih jer smo se nadali da će se boriti za nas – ističe razočarana Anka Pazin koja je glasno prosvjedovala pred zgradom Banovine.



Nakon sjednice Vlade, premijer je nenajavljeno primio predstavnike radnika "Dalmacijavina" nakon čega je kazao zaključke susreta.



– Održan je sastanak s Martinom Dalić, potpredsjednicom Vlade i Zdravkom Marićem, ministrom financija te ono što mogu reći je da smo razumjeli njihovu poruku, njihova traženja koja se prije svega tiču pitanja otpremnina te eventualnih načina pronalaženja sredstava u svojevrsnim kompenzacijama, s obzirom na nekretnine koje "Dalmacijavino" ima u svom posjedu, ili je imalo. Pokušat ćemo vidjeti postoje li zakonita i prije svega pravična rješenja za ovaj problem – kazao je Andrej Plenković nakon sastanka s radnicima „Dalmacijavina“.



Osim radnika "Dalmacijavina" pred Banovinom su digli glas i stanari zgrade na adresi Vukovarska 81, koji traže da im se omogući otkup stanova u kojima žive nekoliko desetljeća. Megafonom su istakli kako podržavaju i prosvjednike "Dalmacijavina".



– Ovo je slika Hrvatskoga društva. Narod je obespravljen, građani su dovedeni na najnižu točku – kazali su prosvjednici pred početak sjednice na kojoj se donosila odluka o darovanju tog objekta Gradu Splitu.



Njihovo pitanje bilo jedna od točaka dnevnog reda na sjednici Vlade.



- Što se tiče hotela za samce u Vukovarskoj ulici, Ministarstvo će darovati zgradu Splitu. Nije moguće etažiranje i njezina prenamjena u stambenu građevinu. Ne mijenja se status korisnika - podvukao je Marić.