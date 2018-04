Na splitske ulice stižu 34 nova busa, no to nije sve: hoće li gradski prijevoz konačno zakoračiti u 21. stoljeće?

Novi redizajn vizualnog identiteta "Prometa" nekako se simbolično poklapa s optimističnim najavama o dolasku novih 50 autobusa, koji će, bez sumnje, značiti bolje dane za tog javnog prijevoznika. Za putnike da ne govorimo.



Već od danas moći ćemo na našim ulicama vidjeti gradske autobuse koji će, osim prepoznatljive žute, dobiti i bijelu boju. Za početak će u novoj bijelo-žutoj kombinaciji biti devet nedavno nabavljenih polovnih vozila iz Beča, s tim da će sva buduća pojačanja voznog parka tog trgovačkog društva također biti u spomenutim bojama, a s vremenom i već postojeća novija vozila koja su u dobrom stanju.



Zanimljivo je napomenuti kako se autobusi ne "prepituravaju", nego se na njih lijepi posebna folija u bojama. Kako nam je kazao Ante Zovko, pomoćnik "Prometova" direktora, zadnja promjena boje bila je još početkom 90-ih, pa u toj komunalnoj tvrtki smatraju da je sada pravo vrijeme za novi vizualni identitet.



No, to nije sve. Redizajn će konačno doživjeti i internetska stranica javnog prijevoznika, koja bi tijekom idućeg tjedna trebala biti dostupna korisnicima, s tim da će, najavljuju "prometovci", biti preglednija, funkcionalnija i, ono što je već godinama ranije trebalo biti napravljeno, osim hrvatskog, imat će svoju inačicu i na engleskom jeziku. Na njoj će, ističe naš sugovornik, biti poseban link za kolodvor u Trogiru sa svim polascima linija na tom području.



Brojne učenike i studente koji svakodnevno koriste javni prijevoz ponajviše će razveseliti postavljanje besplatne internetske mreže u autobuse, koje je u završnoj fazi, odnosno ostalo je ugraditi Wi-Fi uređaje na još desetak vozila. Na popisu dostupnih Wi-Fi mreža na mobitelu treba izabrati onu "Promet Media King", spojiti se na nju i – surfati!



Što se tiče najavljene nabave novih vozila, o kojima smo već pisali, istaknimo kako je gotova prijava za projekt "No regret", u sklopu kojega su "Prometu" putem nepovratnih sredstava dostupna 34 nova autobusa u zamjenu za stare. Ovaj projekt, podsjetimo, predviđa obnovu voznog parka za prijevoznika u vlasništvu jedinica lokalne samouprave po sistemu koji bi se mogao najjednostavnije sažeti u parolu "koliko starih rashoduješ, toliko novih dobiješ".



Kako nas je izvijestio Tomislav Vojnović, direktor splitskog javnog prijevoznika, nakon što je Grad s "Prometom" potpisao ugovor o pružanju komunalne usluge i nadoknadi troška prijevoza putnika u javnom prometu na temelju EU-ove uredbe 1370, izrađena je studija izvodljivosti, kao i nacrt javnog natječaja koji će se, zajedno s prijavom, sredinom ovog mjeseca dostaviti Ministarstvu prometa.



– To znači da odmah nakon toga možemo ići u postupak javne nabave za nove autobuse. Pod uvjetom da cijeli postupak prođe bez problema, novi autobusi mogli bi biti isporučeni najranije u veljači iduće godine – najavio je Vojnović.



U sklopu projekta urbane aglomeracije čiji je nositelj Grad Split, ovom trgovačkom društvu na raspolaganju je još 16 novih vozila preko ITU mehanizama, uz novi sustav ticketinga. Za nekoliko mjeseci očekuje se otvaranje natječaja za prijavu.

Vremeplov: od crvene do limun žute



Naši stariji čitatelji sigurno se sjećaju kako je prva zajednička boja "Prometovih" autobusa, nakon što je tvrtka osnovana 13. ožujka 1948. godine, bila tamno crvena, pa onda od kraja 60-ih do početka 90-ih svijetlo (nebesko) plava, da bi 1990. kupljeni danas često spominjani "slovenci" koji su bili – narančasti. Zadnja boja, koja je većini u sjećanju, upravo je žuta, točnije nijansa limun žuta.