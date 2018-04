Velika novost u splitskom javnom prijevozu: 'Promet' u autobuse uveo besplatan Wi-Fi

Wi-Fi u autobusu, mojoj čuvenoj "šezdesetici"! Nisam mogla vjerovati! Dok se vozim, ne gubim vrijeme, šaljem u redakciju tekst i slike sa Šina, progutalo bi mi to podosta megabajtova, no moj podatkovni promet ostao je netaknut, čitaj nepotrošen! "Promet" me, danas u srijedu, moram reći, ugodno iznenadio!



Od ponedjeljka, 26. ožujka ove godine, obogatio je, doznajem, svoju ponudu, besplatnim internetom. Kud ćeš lipše, vozaš se i surfaš. O "Prometovu" trošku, a koji opet pokriva Grad Split, što je implementaciju naručio od hrvatske tvrtke "MediaKing".



Ni cijena pokaza od 380 kuna za dvije zone mi se sada ne čini toliko visoka.