'Bio Planet': Za naše kupce samo najbolja zdrava hrana i kozmetika

Užurbani način života i premala briga za naše zdravlje s vremenom ostavljaju negativne posljedice koje su najuočljivije na našoj koži.

Hrana koju jedemo i proizvodi koje stavljamo na sebe jako su važni, pa se je potrebno što prije okrenuti ekološki uzgojenoj hrani koju u današnje vrijeme nije lako pronaći. Ponekad se za nju mora izdvojiti koja kuna više i potegnuti koji kilometar, ali na kraju se sve to isplati. Isto je i s kozmetikom.

Srećom Splićani ne moraju ići daleko da bi sve to pronašli jer tvrtka "Bio Planet" koju su osnovali Nikola Matić i Stipe Pleština to sve već dvije godine prodaju u poslovnici u prizemlju trgovačkog centra "Joker". Dobra vijest je ta što su svoju ponudu kozmetičkih proizvoda i dodataka prehrani, koju su u manjem omjeru već imali, odlučili proširiti i otvorili novu poslovnicu "Bio Planet Zdravlje i ljepota", preko puta već postojeće u "Jokeru".

Sada se voditelji prodaje Frane Knezović i Antonela Žižak mogu pohvaliti s više od 4000 proizvoda koje svakog dana imaju u ponudi. Bezglutenska prehrana, prehrana ekološkog uzgoja, dodaci prehrani, prirodna kozmetika, eterična ulja odjel za sportaše, mame i trudnice te djecu sve to i još puno više u "Bio Planetu" se može pronaći.

S obzirom na to da u redovitoj prehrani iz hrane koju unosimo u sebe ne možemo dobiti dovoljno vitamina i minerala, potrebno ih je nadomjestiti kroz dodatke. Ponekad nas prirodni šejkovi i zdravi dodaci u njima koji se mogu nabaviti u ovakvim poslovnicama spašavaju.

- U našoj novoj poslovnici imamo veliki asortiman dodataka prehrani, prirodne i dermatološke kozmetike, proizvode za sportaše i djecu te trudnice. Cilj nam je kupcima ponuditi najbolje od oba svijeta - hrane i dodataka koji se mogu uzimati samostalno ili u kombinaciji s hranom za rješavanje raznih zdravstvenih tegoba te kozmetike koje naše djelatnice nude i prodaju uz prethodno stručno savjetovanje - doznajemo od voditelja prodaje koji su inače, isto kao i vlasnici poprilično samozatajni.

Cilj im je kupcima pružati najbolje, a ne se medijski promovirati. Međutim ipak smo izvukli nekoliko rečenica o njihovu načinu poslovanja i super proizvodima koji su većinom podrijetlom iz Hrvatske i EU-a.

- Svakom kupcu pristupamo individualno i nudimo im naše ekološke proizvode za koje partneri iz Hrvatske i najčešće Njemačke svojim eko certfikatima garantiraju da u proizvodnji nisu koristili umjetna gnojiva, pesticide i zaštitna sredstva - vele Matić i Pleština.

Da je ekološki uzgojena hrana neusporedivo boljeg i prirodnijeg okusa baš zbog svih tih minerala, vitamina i enzima te ostalih mikronutrijenata koje konvencionalna hrana u velikim trgovačkim lancima ne sadrži nije novost. Također, i s prirodnom kozmetikom ste sigurni. Ona ne sadrži kemijske sastojke od kojih ćete imati alergijske reakcije.

- Naša kozmetika ima blagotvoran utjecaj za kožu i većina nije ispitivana na životinjama - dobacuje voditelj Knezović.

Cijene hrane i kozmetike su im pristupačne, nešto više od njihove konvencionalne verzije u trgovinama i drogerijama, ali naši sugovornici jamče da odgovaraju većoj kvaliteti koja se u "Bio Planetu" može pronaći.

- Od svih naših dobavljača biramo najbolje proizvode na hrvatskom i svjetskom tržištu. Cilj nam je otvoriti lanac hrvatskih zdravih trgovina u kojima će naši kupci, i oni koji će to postati, moći obaviti kompletnu kupovinu - kaže nam Matić i otkriva kako će u svrhu ostvarenja cilja sredinom travnja otvoriti novu poslovnicu u prizemlju centra "Mall of Split" koji će imati sve od hrane do kozmetike i biti najveća trgovina eko hrane u Hrvatskoj.

U skorijoj budućnosti planiraju se proširiti po cijeloj Hrvatskoj.