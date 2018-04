Nakon tri i pol godine gradnje ceste, Pazdigrad se približio gradu

U tijeku su završni radovi na spojnoj cesti od ulaza u trgovački centar "Plodine" na Pazdigradu do Puta Duilova, koja bi, kako nam je najavio zamjenik gradonačelnika Nino Vela, ovog petka trebala biti puštena u promet.



Do tada je ostalo, istaknuo je naš sugovornik, još dovršiti nogostup, presvući prometnicu završnim slojem asfalta te postaviti horizontalnu i vertikalnu signalizaciju.



Inače, Vela je podsjetio kako je Gradski kotar Žnjan, kojemu je tada upravo on bio na čelu, pokrenuo pitanje izgradnje spojne ceste još prije tri i pol godine, no projekt je stao zbog neriješenih imovinskopravnih odnosa.



Dužina ulice, koja će vjerojatno dobiti ime Maslinska, jest 181 metar, a u nju je uloženo oko dva milijuna kuna.



Osim cestovne infrastrukture, izgrađene su i pripadajuće instalacije, oborinska i fekalna odvodnja, vodovodna i elektroenergetska mreža, javna rasvjeta i telekomunikacijske instalacije.



Ulica je dvotračna s obostranim nogostupima, a njezinom izgradnjom bitno se skraćuje pristup novoj Osnovnoj školi "Žnjan-Pazdigrad", ali i prometna komunikacija unutar tog dijela grada, pa vozači više neće morati kružiti preko Sirobuje ili žnjanskog platoa kako bi došli do središta grada.