Varoške kuće nemaju problema s osnovnim životnim standardima kao, primjerice, one na Neslanovcu ili Kamenu, Kili.

Ali, brige staroga grada domino efektom odrazit će se i na stanovnike prigradskih naselja.



Jer, Varoš, onaj s razglednica, komercijaliziran i prodan turistima u daleke zemlje - odavna nije ono što je bio. A goste ne valja podcjenjivati.



Vidjet će i sami - ako dolaze zbog Matejuške, Marjana, arhitekture u Plinarskoj – to im je, zapravo, kotar ni star ni moderan. Dobro, stare jesu elegantne kućice s azbestnim krovovima, ali vi njih jedva da i primijetite od treperećih reklama na pročeljima: "take away", "apartmani ***", "wok", "sushi bar". Budimo realni pa prevedimo, u stvari piše: "razvodnjeni sladoledi", na drečavo žutoj tendi stoji "eksperimentalna preskupa spiza", s druge strane ulice čeka nas natpis "malo i bezukusno na velikom kičastom tanjuru".



Estetski neuklopljene verzije tabli mimo su gradskog pravilnika. Ako netko to i kontrolira, onda kazne piše samo malim obrtnicima, ionako deficitarnim. Rjeđe poznatim tvrtkama.



Koliko stanovnika zimi broji Varoš? Škola im je, priča nam vijećnik kotara Zoran Blagojević, upisala ove godine tek dva nejaka razreda. Kad je on tuda nabijao balun, postojali su i A, B, C, D i E.



Marjan je većim dijelom kotar Varoš. Od one boga-pitaj-čemu vojne zone na bodljikavom žicom okruženoj plaži, i naovamo prema Vidilici.



A, ako se Marjanu još uvijek tepa nadimkom "pluća grada", onda Split ima rak pluća.



Od milijuna povučenih s natječaja, na boležljivo tkivo zalijepit će se flaster. Možda nekoliko kuna padne u ruke komunalcu kojem će platiti da konačno ukloni kamenu tablu uz šetnicu što upućuje turiste na "Aquarium -->". Nema ga godinama. Kao ni Zoološkog. Čak se inventar prodaje, pozlaćeni magareći brabonjak.



Ovo je dio teksta gdje treba spomenuti da su se neke stvari mogle spriječiti strategijom razvoja, da je ikoga bilo briga, ali, hajde, nećemo, toga smo se naslušali.



Nego, u razgovoru s ranije spomenutim Blagojevićem, kao i predsjednikom vijeća kotara Vjekom Santrićem, doznajemo da je bolje kotarski proračun dati crkvi - uložiti u nju, nego da ostane Gradu.

Iz grada smo dobili podatak da je "za izradu Projekta tehničkog rješenja instalacije vanjske akcentne rasvjete Župne crkve sv. Križa potrošeno četiri tisuće kuna".



Pitamo momke, zašto su dio kotarskih sredstava dali za osvjetljavanje sakralnog objekta kad valjda crkva sama po sebi ima sredstava da to riješi? Jasno, nećemo biti zločesti, ali mogla se tim novcem sanirati i rupa na asfaltu u Vijugastoj ulici.



Također, moglo se platiti sterilizaciju jadnim mačkama u Arapovoj i Kamenitoj ulici, gdje je prošli tjedan bačena, tvrde udruge i aktivisti, velika količina otrova. Eto, i postaviti koji stupić da zaustavi nesavjesne vozače kad parkiraju do kontejnera ili na prolazu za invalide. Pa i zasaditi lavandu...



- Što se tiče osvjetljenja crkve svetog Križa, mislim da imate krivu informaciju. Nije riječ o četiri, pet tisuća nego o četrdeset, pedeset tisuća kuna, što je skoro pola kotarskog budžeta. Razlog zašto smo se za to odlučili je da smo imali gotov projekt od nekadašnjeg predsjednika vijeća Mirka Ruščića (HDZ) – tumači nam Santrić.



Poslali smo opet upit Gradu sa zamolbom da provjere podatak koji su nam dali, misleći, valjda da im je ispala jedna nula. No, dobili smo jednake brojke kao prije.



"Di su pare?" pitanje je sad za kakvu reviziju, manje za našu kotarsku inspekciju.



Kako god, Santrić sam kaže da nije prvi put da se za crkvu odriješila kotarska kesa:



- Uređivali smo i druge prostore koji su bliže sakralnoj namjeni nego svjetovnoj, primjerice, plato oko crkve svete Mande iznad Kragića poljane. Kotar nije zauzeo stav da se nečemu protivi zato što je to vjerski objekt nego zato što je na korist svim građanima, što je to ionako mjesto koje je frekventno kad je u pitanju i pučka svečanost, kad su Dani Varoša – objašnjava Santrić.



Dodaje da, u što god da uložite novac, uvijek će netko pitati zašto ste napravili ovo - a niste ono. To mi sa zadovoljstvom radimo.



- Projekt je bio spreman, drugi nismo imali. Da ne vratimo Gradu pare, griota je. Opet, nije crkva nešto novo. Najstarija je bratovština u Splitu – nadovezuje se Zoran.



I u pravu je, neki izvori nam govore da je Veli varoš, najveći od četiri povijesna predgrađa, prvi put spomenut 1439. godine u latinskoj matrikuli Bratovštine svetoga Križa. Usput budi rečeno, Varoš se nazivao i Malom Moskvom, Zagrađem te Borgo Grande. Zato se Dan kotara slavi uz svibanjsku Feštu svetog Križa.



Čelni ljudi kotara Varoš veliki su trudbenici.

Organiziraju tribine u kotarskim prostorijama zadnji put uređenim u socijalističkom stilu, ne troše desetke tisuća kuna na naljepnice za stakla tog ureda kao, primjerice - susjedne Meje.



Varošani gradske službe vuku za rukav kad god stignu.



Nije ovo prvi kotar koji nam se žali da ih ignoriraju, pa se logično postavlja pitanje - kome onda dižu slušalicu? Kome izlaze na teren ako svi kukaju kako ništa za njih ne rade?



Ali evo, da ne bude sve negativno, u četiri godine moljakanja uspjeli su Varošani natjerati "Parkove i nasade" da zasade dva stabla, no, kažu, kad treba potaracati borove čija korijenja se preko noći pretvore u građevne parcele, odmah dotrče.



S vedrije strane, odnosno s gornje strane pazarića, nalazi se projekt kojim se ponose. Dječje igralište na Kragića poljani.

Trideset godina bilo je u mraku.



- Objedinili smo dva pješčanika, dodali igračke, postavili tri reflektora s javnom rasvjetom. Doveli smo "cage", promijenili košarkaško, prošao je već na vijeću prijedlog da iza ide "streetworkout" park. Izglasan je ima i godinu dana, samo, zapinjemo s gradskim službama... - nezadovoljno će Blagojević.



Financirat će ga, kaže, kotarskim proračunom. Ne žele tražiti od Grada jer su im već prošle godine platili opremu za dječji park. Ne znamo čemu takva skromnost kad su drugi predsjednici vijeća poprilično gramzivi.



Kaže Blagojević da s količinom sprava neće ići na ništa megalomansko, jer, Marjan je blizu, pa kome je do rekreacije... Kako god, ne libi se kritizirati ove iz Banovine.



- Projektant je užasno spor. Zapinje oko dokumentacije – govori Zoran. Vjeko će mu na to: "Nemoj tako, možda je čovik prebukiran".



Ali stvarno je. I kotari koji nemaju kanalizaciju traže projekte za vanjske teretane. Zlatne zahodske školjke u derutnim kućama. Za razliku od mnogih, Varošani imaju smisla za estetiku. Postavili su nekoliko baroknih klupa, kaže Santrić da mu je želja postaviti uličnu rasvjetu nalik na antiknu, plinsku – ali da bude moderna, na struju.



- Plan nam je da se pozabavimo rasvjetom ugodnijom oku, kakvu imamo po Radunici. Vjerojatno bi to i prije realizirali od crkve da je to tako lako izvedivo. Proizvođači takvih rasvjetnih tijela ne postoje više, pa projektu treba posvetiti veću pažnju – odmjereno će. Blagojević se nadovezuje:



- Žilu kucavicu Varoša – Plinarsku, staru Ivaniševićevu, Križevu, Senjsku i Lenjingradsku. Njih bi za prvu ruku pokrili – kaže vijećnik.



No, da se vratimo na Kragićevu poljanu, taj centar sjevernog dijela kotara.



Nedostaje im voda, htjeli bi dvije fontane, ali ne znaju više tko je za to nadležan. Službe treba prisiliti da dođu, a to je uvijek problem.

Pored igrališta je parking. Baš dok smo obilazili, iz gradske tvrtke ocrtavali su plave linije za parkiranje.



Pričaju nam, prije dvije godine najavili su im iz "Split parkinga" nove modele naplaćivanja za stanovnike, kao i za turiste. Još, tvrde vijećnici, nisu izišli s prijedlogom.



- To nam je jedino što imamo – govori Santrić dok gledamo kako pauk samovoljno premješta vozila. I nastavlja:



- Na tribini sa "Split parkingom" nedavno smo govorili da je to loše rješenje. Površinu koja bi trebala biti isključivo kotarska pretvorili su u frekventno gradsko parkiralište. Model korištenja poljane nije prihvatljiv, dovukao je novi promet u Varoš. Već smo žrtvovali dio prostora i stavili ga u gradsku funkciju, a to je parking na Starom placu. Ima samo desetak pretplata - razočarano će Santrić.



Borba je tu, kaže, za svaki kvadrat, ljudi parkiraju i u parkovima. Pohlepa ide toliko daleko da su građani počeli postavljati pregrade i čunjeve po ulicama. Te najezde "bubamara" čuvaju mjesta za turiste kojima su obećali besplatan parking. Pokušali su, kažu, dogovoriti s Gradom da se barijere uklone, ali loptica odgovornosti samo se prebacivala. Pa možda i bolje da se daje crkvi.

OCJENE Kvaliteta života 4 Komunala 3 Urbanizam 4 Okoliš, lokacija 4 Infrastruktura 3 Javni sadržaji 4

Nove česme, šentade, murali, uređenje Plinarske... GK Varoš razradio je do u detalj plan rada za aktualnu godinu. Stavke su nabava i postavljanje česmi na četiri lokacije, sanacija skalinade u gornjem dijelu Senjske ulice, postavljanje novih klupa i popravljaonice bicikala. Kotar će se pozabaviti i inzistiranjem "Parkovima i nasadima" da konačno naprave plan zelenih površina, odnosno "zelenog katastra". Željeli bi etapno urediti Plinarsku ulicu, i dekorirati je muralom Splitskog ljeta i Varoša na fasadnoj površini atelijera HNK, dati podršku prijedlogu projekta rekonstrukcije krova zgrade u Sinovčićevoj, a u planu društvenih aktivnosti im je obnavljanje tradicije pučkih priredbi.