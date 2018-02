Velika agava pala na šetnicu uz more, samo pukom srećom nema ozlijeđenih

Velika agava se odlomila i pala na šetnicu na splitskoj plaži Firule. Ovaj divovski sukulent svoj život je završio na samom rubu betonske šetnice, a na svu sreću nije pala na prolaznike.



Agave u uvali Firule rastu na privatnim parcelama iznad same šetnice, a ovaj incident pokazuje da bi o njima ipak trebalo voditi više brige.



Ova biljka iz porodice kaktusa u Dalmaciju je stigla iz Meksika u 16 stoljeću, a u našem podneblju živi između 25 i 30 godina, maksimalno 40, što je dvostruko kraće nego u nekim drugim područjima.



Agave su poznate po debelim i bodljikavim plavo-zelenim listovima, a u Splitu su najpoznatije one na južnoj strani Marjana.



Na njezino cvjetanje čeka se nekoliko desetljeća, a kad se to napokon dogodi, ova osebujna biljka ugiba, odbrojavajući svoje posljednje ljeto života u svom najljepšem i najraskošnijem izdanju. No, tu priči nije kraj, jer se majka priroda pobrinula da im ostavi zalog za budućnost – prije no što uginu, agave puste hrpu sjemenki iz kojih će opet buknuti život i cijela se priča ponavlja iz početka.



Agave su i poznati lijek u narodnoj medicini. Svježi sok agave pomiješan s medom od cvijeta kadulje liječi kašalj, dok je istučeni list pogodan za liječenje opeklina i rana. Prašak agave rastopljen u vodi i pomiješan s medom pomaže kod bolesti želuca i jetre, reume, žutice te pri reguliranju menstruacije.