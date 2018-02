Splitska policija zbog nasilja u obitelji tražila zabranu Avenatijeva prilaska Nini Kuluz, sud odbio zahtjev

U optužnom prijedlogu protiv Alessandra Avenatija zbog nasilja u obitelji, splitska policija je od Prekršajnog suda u Splitu protiv njega zatražila zaštitnu mjeru zabrane približavanja te uspostavljanja i održavanja veze s Ninom Kuluz.



Nakon što je u četvrtak poslijepodne iznio obranu na Prekršajnom sudu, odlučeno je da se žurni postupak nastavi ispitivanjem Nine Kuluz i njezine sestre te ostalih svjedoka, dok je zaštitna mjera odbijena. Razlog neizricanja mjere je što su se svi prekršaji navedeni u optužnom prijedlogu dogodili prije pet i više mjeseci te od tada do danas ne postoji nova prijava. Osim toga, u odluci suda navedeno je kako su kontakt i koordinacija između roditelja Cesarea Avenatija (8) nužni radi postojećeg sudskog postupka.



'Približavanje' na Facebooku



Donekle je nejasno zašto je policija zatražila zaštitnu mjeru zabrane približavanja Nini Kuluz ako su u optužnom prijedlogu naveli kako su svi učini na njezinu štetu počinjeni putem objava na Facebooku i putem poruke preko WhatsAppa u lipnju, srpnju i rujnu prošle godine, a ne u izravnom kontaktu. Nadalje, ako bi se odredila navedena zaštitna mjera, kako približavanja, tako i kontakta, nejasno je kako bi se odvijali susreti oca i sina koji su naloženi radi što bezbolnijeg provođenja predaje dječaka ocu, a koji se koordiniraju s majkom koja je i dovela dječaka na svaki susret s ocem.



Također bi određivanje zaštitne mjere – kao i nemoć policije i suda pri pokušaju provođenja pravomoćna sudske odluke o predaji dječaka ocu – dovelo do potpuno shizofrene situacije. Naime, otac Alessandro Avenati imao bi sudsku zabranu približavanja i kontaktiranja s majkom Ninom Kuluz, u čiji stan bi trebao doći radi sudske odluke o predaji dječaka i koja bi trebala pripremiti sina i biti uz njega u tim trenucima. U tom slučaju, to bi bilo savršeno "opravdanje" onima koji predaju dječaka trebaju osigurati i provesti, a još uvijek ne uspijevaju pronaći pravi modus za to.



Kako se radi o slučaju nasilja u obitelji, službeni podaci su nedostupni te se sve informacije odnose na propise, protokole i zakone. Kako smo doznali u PU splitsko-dalmatinskoj, psihičko nasilje u obitelji je svako nasilje koje je kod žrtve prouzročilo povredu dostojanstva ili uznemirenost, bez obzira je li počinjeno korištenjem društvenih mreža ili na drugi način.



Žurno postupanje



Još jednom napominju, u odgovoru na naš upit, kako se u slučajevima obiteljskog nasilja, sukladno protokolu, postupa žurno, a što uključuje traganje za počiniteljem i njegovo privođenje. Žurno postupanje u slučajevima obiteljskog nasilja se u ovom slučaju vjerojatno odnosilo na činjenicu da je Alessandra Avenatija splitska policija potražila isti dan kada je došao u Hrvatsku.



Ostalo je nejasno što se događalo od rujna prošle godine, kada je obavljen zadnji obavijesni razgovor u policiji do danas. U tom razdoblju Avenati nije dobio ni obavijest o podnesenoj prijavi, ni poziv na razgovor.

Jesu li bili preažurni?

Tijekom 2017. godine na području PU splitsko-dalmatinske zabilježeno je ukupno 420 slučajeva psihičkog nasilja u obitelji. Policija ne vodi posebnu evidenciju uhićenih osoba zbog obiteljskog nasilja i raspisanih potraga za osobama zbog obiteljskog nasilja, tako da nismo uspjeli doznati koliko je uobičajeno bilo postupanje u slučaju Alessandra Avenatija.