Alessandro Avenati nakon puštanja iz policije: Lažu vas, nisu mi dali da vidim sina, niti da ga čujem na telefon gotovo godinu dana!

Ovo je jedan tužni dan, jedna osoba je žrtva laži, nasilja i bijesa. Ta osoba nisam ja, to nije Nina, to je jedan osmogodišnji dječak koji već sada predugo vremena živi na način na koji nije zaslužio.



Ja sam ga prilikom zadnjeg susreta vidio, zagrlio sam ga i osjetio da se trese od straha, a jedan dječak se nikada ne bi trebao tresti od straha. Zaustavimo se i počnimo konačno misliti samo isključivo na njega, dajmo mu oca, organizirajmo se i dajmo mu da ima i majku. U svakom slučaju, vratimo mu radost i veselje. Kako taj dječak može ići u školu i živjeti kao da nema oca, a ima ga, i to oca koji ga želi i traži. Sve u svom životu sam stavio u drugi plan samo da bih mogao biti sa svojim sinom kazao je to Alessandro Avenati na početku razgovora za Slobodnu Dalmaciju.



Dugogodišnja mučna potraga za sinom Cesareom koji je odveden od njega u dobi od godinu dana, borba s pravnim institucijama koje mu na papiru daju za pravo, a u stvarnosti se svojim (ne)postupanjem izruguju zdravom razumu, ostavile su na njega traga. Nakon razgovora s nama, uspio se vidjeti sa sinom tijekom poslijepodneva u jednoj splitskoj igraonici, što je bio prvi susret nakon gotovo godinu dana.



Prozivani ste javno da ste imali dosta prilika vidjeti sina, koje niste iskoristili, spominju se čak 104 dana od kojih ste samo četiri iskoristili?



- Nije mi se dozvoljavalo da ga vidim. Posljednji put, prije srijede, vidio sam ga u ožujku 2017. godine. Nismo se ni čuli, jer kada bih zvao kazali bi mi ili da ga nema, ili da spava, ili da je bolestan. Drugi problem je što Cesare i dalje, unatoč odluci suda, ne uči talijanski, tako da je razgovor telefonom otežan. Kada se vidimo uživo, u direktnom kontaktu, puno je lakše jer razumije sve šta mu govorim, iako ne govori jezik države u kojoj je rođen.



