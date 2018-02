Uvodi se i noćna smjena na Karepovcu! Gradonačelnik Opara najavio intenziviranje radova na sanaciji splitskog odlagališta otpada, oporba traži mjerenje ostalih štetnih plinova

Ministar zaštite okoliša Tomislav Ćorić sa svojim pomoćnicama Anamarijom Matak zaduženom za procjene utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje, Snježanom Hopp iz Uprave za inspekcijske poslove te Krunoslavom Capakom, ravnateljem Zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), boravili su danas u našem gradu, i za građane najvažnije, obišli Karepovac.



Iako bi se na prvi pogled moglo činiti da je resorni čelnik "pohrlio" u Split radi eskalacije zbivanja oko radova na odlagalištu i spekulacija oko ispravnosti vode, prava je istina da je ministar Ćorić još od kraja prošlog tjedna imao za danas dogovoren sastanak na Zenti sa županom Blaženkom Bobanom i lokalnim liderima o gospodarenju otpadom. U "Čistoćinim" prostorijama uz deponij susreli su se s predsjednicima vijećničkih klubova u Gradskom vijeću.



- Dosadašnja mjerena koja su rađena na području Karepovca pokazuju da za građane nema opasnosti. Inspekcijski nadzor je uveo nove mjere koje će se od današnjeg dana provoditi, u smjeru smanjenja neugodnog mirisa. Plohe na odlagalištu koje se saniraju u budućnosti se trebaju s jedne strane prekrivati, a s druge strane kemikalijom smanjiti intenzitet mirisa – potvrdio je ministar zaštite okoliša te je napomenuo kako okolišna dozvola nije bila potrebna i kako nema razloga sumnjati u odluke svojih prethodnika na čelu ministarstva. Isto tako smatra da i nova Studija utjecaja na okoliš ne treba biti rađena.



- Tehnologija i radovi koji se izvode na Karepovcu te koji su bili predviđeni svim rješenjima, budući da nova veličina komunalnog otpada nije značajno promijenila zahvat, nisu pokazali potrebu da se ide na studiju utjecaja na okoliš. To je mišljenje službi, stručnjaka iz ovog područja, a ja ne želim i nemam namjeru sumnjati u mišljenja struke – odgovorio je Ćorić.



Ono što je već ranije kazao u razgovoru za "Slobodnu Dalmaciju", ravnatelj HZJZ-a potvrdio je nakon sastanka na Karepovcu.



- Neki od odlagališnih plinova strahovito smrde i izazivaju iritaciju, a ako je u velikim količinama i ako je čovjek osjetljiv, izaziva povraćanje. Da li su ovi građani koji su se žalili to su doživjeli zbog plinova, ne mogu tvrditi, međutim, upravo zato što ti plinovi smrde, granica njihovog osjećanja i smetanja ljudima, daleko je niža od one koja ugrožava zdravlje. Stopostotne sigurnosti nema, postoji još mnogo plinova koji se mogu mjeriti, a pitanje je da li postoji potreba. O tome ne donosi odluku HZJZ, ni županijski Nastavni zavod za javno zdravstvo, nego struka i investitor - pojasnio je Capak.



Premda nitko nikada ne može stopostotno potvrditi što udišemo, svi su redom jasno istaknuli kako do sada ništa nije izmjereno što bi moglo upućivati na ugrozu zdravlja ljudi u okolici odlagališta.



- Građani mogu biti mirni, povjerenje u struku je vraćeno. Sve mjere po inspekcijskom nadzoru od danas se primjenjuju, a riječ je o smanjivanju neugodnih mirisa. Kroz idućih nekoliko mjeseci će se intenzivirati radovi u večernjim satima, kako bi što prije završili ovu neugodnu fazu – kazao je Andro Krstulović Opara, splitski gradonačelnik koji je svojim postupcima posljednjih dana na sve načine pokušao smiriti javnost, a nastavit će se i skorašnjom tematskom sjednicom Gradskog vijeća na kojoj bi se trebalo odgovoriti na sva moguća pitanja na koja javnost posljednjih dana traži odgovor.



- Tematska sjednica će se održati u ponedjeljak 19. siječnja, kako bi se izvođač radova, Grad, ministarstvo i svi nadležni dobro pripremili za prezentaciju samog projekta i dosad učinjenog – najavio je Jure Šundov (HGS), predsjednik Gradskog vijeća.



Marijana Puljak, čelnica stranke Pametno je istaknula kako je smirena nakon sastanka s ministrom te kako uskoro očekuje nove korake koji se moraju poduzeti kako bi u potpunosti vratili povjerenje građana.



- Za desetak dana ćemo sumirati ono što je razgovarano danas s ministrom. Pored ove jedne mjerne postaje, tražit ćemo da Grad bude investitor još najmanje dvije i da se mjere dodatni plinovi – najavljuje Marijana Puljak. S njom se složio i MOST-ov



Ante Čikotić koji je istaknuo kako je uvidom u projektnu dokumentaciju nedvojbeno dokazano da je ono što je inspekcijski nalaz propisao, bilo u glavnom projektu, i to je ono na čemu treba inzistirati da se od sada provodi.



- Drago mi je da je ministar podržao ideju da treba više mjernih postaja i više plinova mjeriti kako bi sačuvali zdravlje građana i vratili vjeru u institucije. Takve mjere ćemo zatražiti na Gradskom vijeću – zaključio je Čikotić.