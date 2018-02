Prvi čovjek Sveučilišta u Splitu opleo po 'Higijenskom' i komentirao slučaj Karepovac: Više me brine ono što je išlo u vode, nego u zrak...

Dužnost NZJZ-a je da radi te analize, i moje je pitanje zašto nisu rađeni. Ako se primjerice bavite drogama, morate imati nesporan uzorak da se radi u toj drogi, tako i ovdje. Za svaku analizu morate imati usporedive uzorke.



To je trebao raditi naš Zavod i meni je čudno da se nije u tom smislu opremio jer mislim da novac nije problem. Odjednom smo se probudili i shvatili da je Karepovac u centru grada. To sam govorio udrugama koje su se bunile i branile Zagoru za što sam i ja, ali na način da zaštita bude najbolja.



Izjavio je to prof. dr. Šimun Anđelinović, rektor Sveučilišta u Splitu, komentirajući "slučaj Karepovac", te nastavio:



- Nuklearka u Japanu je pukla jer nisu poštivali standarde. Sva koncentracija treba biti na zaštiti i onda takav pogon može biti u centru grada kakav postoji u centru Beča. Mi idemo u paranoju jer nismo znanstveno obučeni niti pitamo prave stručnjake i onda dođemo u situaciju da ništa ne možemo, a to nam je u dvorištu. Ja sam više zabrinut za ono što je išlo u vode, nego ono što ide u zrak.