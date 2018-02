Nina Kuluz za 'Slobodnu': Cesareov otac fokusiran je na mene i kako da mi napakosti. Sina ni za rođendan nije nazvao

Avenati je uspio u svom naumu da me uništi, osudi, iscrpi psihički i fizički i nije mu dosta. Snagu izvlačim jedino zbog djeteta kojemu želim da iz svega ovog izađe što normalnije - kaže NinaNe treba on objašnjavati javnosti preko medija kako voli dječaka, kako mu želi dobar život... Pa, neka sve to kaže djetetu, a ne da podržava tajne ovrhe, tajna praćenja - poručuje Nina

Dan kada je najavljena, pa odgođena ovrha nad 8-godišnjim Cesareom Avenatijem, dječak je proveo u obiteljskom stanu na Pujankama s majkom Ninom Kuluz kojoj je talijanski sud preinačio obvezu javljanja sa dva na tri tjedna.



Unatoč odgodi ovrhe, dječak se i ove srijede probudio u suzama i s bolom u trbuhu u strahu od prisilnog odvođenja u nepoznatu sredinu, kod oca koji mu nije blizak i kojeg nije vidio od ožujka prošle godine. Majka kaže da se otac djeteta nije pojavljivao unatoč nalogu suda.



Dječak u školu nije išao ni jučer. Dječji psihijatar okarakterizirao je njegovo stanje kao prilično stresno, te bi svako odvajanje od njemu bliskih osoba i sredine u kojoj je integriran značilo dodatnu traumu, možda nepopravljivu za osjetljivu dječju psihu.



Alessandro Avenati je uhićen! Doznajemo što stoji u prijavi Nine Kuluz



- Cesare je bio u bolnici zbog traume, nije išao u školu jer je pod velikim stresom. Oca ništa nije sprječavalo da cijelo proteklo vrijeme dođe u Split i vidi dječaka. No, on se po medijima pravdao nedostatkom novca umjesto da nađe načina kako se približiti djetetu, izgraditi odnos s njim, na suptilan, razuman, iskren način.



Nažalost, otac se fokusirao na iscrpljivanje mene, ne shvaćajući da time čini loše svom djetetu i još puno ljudi oko njega. Molim ga da prestane sa svim tim pritiskom i da se fokusira na dijete - kaže nam Nina Kuluz, koja je nevoljko pristala razgovarati o ovom slučaju o kojemu čitava javnost bruji.



Napominje da joj je dosta medija i predstave koju kroz medije vodi otac djeteta. Njihov odnos, kaže, svodi se na iscrpljivanje riječima.



- Na svaki moj pokušaj da mu ukažem da je bitno jedino dijete nailazim na zid, jer je otac djeteta fokusiran na mene i kako da meni napakosti. Avenati je uspio u svom naumu da me uništi, da me unakazi pred svima, osudi, iscrpi psihički i fizički i nije mu dosta. Snagu izvlačim jedino zbog tog djeteta kojemu želim da iz svega ovog izađe što normalnije, da odraste u poštenog, dobrog, suosjećajnog čovjeka - kaže Nina.



Pitamo je za sudstvo i odluke.



- Na slučaju vlastitog djeteta osjetila sam da je u ovoj državi sve moguće, pa me ni sudske odluke ne čude. Ignorirani su brojni naši zahtjevi, prava djeteta se ne uvažavaju, ne pita ga se za mišljenje, a mi roditelji se nismo vještačili već osam godina.



Što dalje, ne znam ni sama. Najviša instanca u mom životu je Cesare. Nema tog čovjeka niti suda koji me može slomiti kao majku dok god budem trebala štititi to dijete! - odlučna je Nina Kuluz.



U nastavku nam kaže kako otac po mišljenju stručnjaka nema razvijene socijalne vještine, ni roditeljske sposobnosti, nema pravi pristup dječaku, te da treba puno raditi na sebi i pokušaju uspostavljanja normalnog odnosa s djetetom.



Posljednji put kada su se vidjeli, dječak je plakao ne želeći ići s ocem koji je tupo gledao u pod bez pokušaja da smiri dijete. Na dječakov rođendan poslao je Nini poruku da ga nazove jer on nema novca. Poslije je dječaku na telefon rekao: "Ovo ti je zadnji rođendan tu. Odvest ću te u Italiju." Cesare je samo bacio slušalicu i otrčao.



- Mene čudi kako taj čovjek nema nekog kraj sebe tko će mu reći da se zaustavi i da prestane s ovim iscrpljivanjem i da se posveti gradnji normalnog odnosa s djetetom. Ne treba on objašnjavati javnosti preko medija kako voli dječaka, kako mu želi dobar život...



Pa, neka sve to kaže djetetu, a ne da podržava tajne ovrhe, tajna praćenja djeteta i mene i slične zavjere! Kad pomislim koliko je puta Cesare mogao biti odveden kad se igrao s prijateljima ispred kuće... Naježim se od te pomisli.

Taj čovjek se igra s nama i to na najgori mogući način. Ovo je igra iscrpljivanja umjesto građenja odnosa - kazala je Nina.