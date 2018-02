Vela: Izvođač mora naći sredstva za ublažavanje smrada i objasniti zašto se s Karepovca šire neugodni mirisi!

Splitski dogradonačelnik Nino Vela u srijedu je poručio kako odgovorne osobe moraju dati odgovore na pitanja građana zašto se iz odlagališta Karepovac šire neugodni mirisi, te je li to tako predviđeno, posebno u takvom intenzitetu.

Vela je nakon otvaranja sajma u Spaladium Areni novinarima izjavio kako su neugodni mirisi najavljeni u početku, da je inspekcija zaštite okoliša bila na deponiju i konstatirala kako se svi glavnim projektom predviđeni plinovi mjere, te da su vrijednosti koje su izmjerene ispod graničnih vrijednosti, što je ocijenio ohrabrujućim.

Istaknuo je kako su neugodni mirisi očekivani te da primijenjena sredstva za ublažavanje učinaka neugodnih mirisa treba upotrijebiti na još intenzivniji način, s dostupnim sredstvima koja su učinkovita.

"U proteklom periodu je ponuđen čitav niz sredstava, no moraju biti dostupna sredstva, ne smije se bilo što ugraditi. Obveza izvođača je to potražiti i pripremiti, to moraju biti sredstva koja imaju certifikate jer ako nemaju dokaze kvalitete, mogu postići gori efekt. Tu treba biti vrlo pažljiv. Na tome se radi, Grad i svi sudionici u gradnji će pripremiti sredstva za dodatnu obranu od neugodnih mirisa", najavio je Vela.

Izvijestio je kako su u inspekcijskom nalazu navedena moguća kemijska sredstva i moguće korištenje zastiranja, da je do sada u nekoliko navrata kod prekida radova korišteno zastiranje zemljom, a djelomično se upotrebljavalo i prethodnih dana. Tvrdi i da su tražili upotrebu i dodatnih sredstava koja su certificirana, te da će se narednih dana ta sredstva i upotrebljavati.

Naglasio je kako treba dati vremena Ministarstvu zaštite okoliša i energetike te Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo da ispitaju sve podatke kako bi dali kvalitetan, mjerodavan i kompetentan odgovor na brojna pitanja, a odgovore očekuje već sutra. Napomenuo je kako potpuni gubitak neugodnih mirisa na deponiju nije moguć, a da je najbolja zaštita zdravlja stanovnika upravo sanacija Karepovca te promjena načina odlaganja otpada.

Župan Boban: Očekujem da uređaji ne mjere ljudske slabosti, već brojke

Stanje oko Karepovca komentirao je i župan Blaženko Boban, koji je rekao kako nema razloga vjerovati ni ravnateljici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije Jasni Ninčević, kao niti voditelju Odjela za ispitivanje zraka tog zavoda Nenadu Perišu, ali ni bilo kome drugome osim onog što pokazuju egzaktne brojke.

"To su uređaji koji mjere onečišćenje zraka na širem području Karepovca. Ti uređaji zasad pokazuju da su mjerenja uredna, pa shodno tome očekujem da uređaji ne mjere ljudske slabosti, već brojke. Tijekom više od 50 godina našim smo pokoljenjima ostavili dosta toga zapuštenog u okolišu, a pritom mislim i na Karepovac. Zato držim kako je vrijeme da se može i mora sanirati Karepovac, a struka će pokazati treba li se tehnološki nešto popraviti. Mi ne možemo i ne smijemo od toga odustati i zato hvala gradu i gradonačelniku što je brzo reagirao na situaciju", poručio je Boban.

Kako je najavljeno, župan Boban će u četvrtak u Domu za starije i nemoćne osobe na Zenti u Splitu održati radni sastanak s ministrom zaštite okoliša i energetike Tomislavom Ćorićem, a prisutni će biti i svi gradonačelnici gradova i načelnici općina cijele županije. Osim što će se razgovarati o Karepovcu, tema sastanka je "Mogućnost projekata jedinica lokalne samouprave u sustavu gospodarenja otpadom".