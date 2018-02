Novi detalji o požaru na automobilima u Splitu: sto tisuća eura vrijedan range rover poliven je zapaljivom tekućinom

Otvoreni plamen ili žar uzrok je požara na džipu range rover koji je planuo u utorak jutro u Splitu u ulici Križine 22 A. Vozilo je poliveno zapaljivom tekućinom te se ovdje radi o namjerno zapaljenom vozilu starom dvije godine i vrijednom oko sto tisuća eura. Vozilo je u vlasništvu privatne firme.



U požaru koji se potom proširio zbog jakog juga vatra je u potpunosti uništila i dva susjedna vozila i to mercedes C klase u vlasništvu banke koje je staro petnaest godina te suzuki ignis u vlasništvu fizičke osobe vrijedno oko devedeset tisuća kuna i staro niti tri mjeseca.



Sva tri vozila su u potpunosti izgorjela, a policija intenzivno istražuje ovu paljevinu i još službeno ne govori o tome kolika je nastala šteta.



U blizini požara bila su parkirana još tri vozila i to VW Cabrio, VW Golf i VW, ali je vlasnik tijekom požara izišao iz svog stana i svoje vozilo premjestio. Tako su djelomično oštećeni golf i volvo, a radi se o nagorenju nekih dijelova vozila.



Vatru su nakon dojave ugasili vatrogasci vodom, pjenom i prahom, a stanovnici su izišli iz svojih zgrada nakon što su vidjeli što im se događa na parkiralištu.



Policija obilazi sve bezinske pumpe, ispituje mnoge detalje vezano za razrješenje ovog slučaja, a otegotna okolnost u cijeloj priči je što nema video nadzora.



Prošle godine na razini PU splitsko-dalmatinske zabilježeno je 18 požara na vozilima, a od toga su četiri požara riješena i pronađen je počinitelj. Pola od tih požara na vozilima lani je zabilježeno u samom gradu Splitu, a od devet paljevina su u tri slučaja pronađeni počinitelji.



Osim ove najnovije paljevine na Križinama, u 2018. godini bilježimo: 5. siječnja požar u Vukovarskoj ulici u Splitu gdje je izgorio parkirani fiat punto (u pitanju je bio tehnički kvar) i namjerni požar u Imotskoj ulici od 20. siječnja kada je 27-godišnjem vlasniku zapaljeno vozilo renault laguna.