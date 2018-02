Dr. Jasna Ninčević tvrdi da se ne boji kaznene prijave i uzvraća poteštatu: Banovina mi krije ključne informacije, ni ja kao ravnateljica 'Higijenskog' ne znam je li zrak čist

Pitam vodstvo u Banovini i gradonačelnika Andru Krstulovića Oparu koja bi to politika mene mogla motivirati.



Ja sam samo protiv politike histerije mase koja se sada događa. Cijela medicina temelji se na dokazima i ja samo tražim da mi Ministarstvo zaštite okoliša dokaže da ono što mi udišemo nije štetno. Kad to učine, više neću imati nikakve sumnje, neću uznemiravati javnost i bit ću sigurna da udišemo neštetan zrak. Do tada, dok mi to ne dokažu, i dalje ću sumnjati – istaknula je za "Slobodnu" dr. Jasna Ninčević, čelnica županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, u reakciji na izjave poteštata i gradskih vijećnika.



Ravnateljica "Higijenskog" je, kako je naglasila, još 27. studenoga uputila dopis Ministarstvu zaštite okoliša i zatražila odgovor.



– Navela sam koje vrijednosti mjerimo na Karepovcu i koje još namjeravamo mjeriti, te sam od njih zatražila mišljenje je li to dovoljno i treba li još nešto mjeriti. Nisu mi odgovorili, pa sam 14. prosinca poslala požurnicu i nazvala sam bezbroj puta, ali nikakvog odgovora do danas nisam dobila. Zbog Karepovca i ovog smrada, u Splitu i okolnim gradovima i mjestima narušena je kvaliteta života, ljudi ne mogu izići iz kuće, ne mogu držati otvorene prozore, razvjetriti stambene i poslovne prostore, što je u sezoni gripe vrlo važno... – dodala je dr. Ninčević.



O mogućnosti podizanja kaznene prijave protiv nje, što je najavio Krstulović Opara, ravnateljica je poručila:



– Ne bojim se podizanja kaznene prijave. Ako će to pridonijeti sigurnosti građana, spremna sam ponijeti taj križ. A na kraju se i pitam može li moja izrečena sumnja uopće biti predmet takve prijave. Zar nemam pravo sumnjati, jer kao ravnateljica "Higijenskog" ne znam je li ono što mi mjerimo (plinovi s deponija, op.a.), a što je zatražila "Čistoća", dovoljno da znamo da je zrak čist.

'Banovina mi krije ključne informacije'

- Kao ravnateljica "Higijenskog" imam embargo na sve informacije iz Grada i oni komuniciraju samo s magistrom Nenadom Perišem, voditeljem Odjela za kontrolu kvalitete zraka, tla i buke na našem Zavodu. A magistar Periš, kojem sam ja ravnateljica, još u rujnu prošle godine, bez znanja Zavoda, imenovan je za člana Povjerenstva za praćenje sanacije Karepovca, a ujedno sjedi u Nadzornom odboru "Čistoće" koja je od nas i zatražila mjerenja - dodala je dr. Ninčević.