Čikotić tvrdi da se ne mjere svi plinovi s Karepovca, župan traži od građana da pretrpe smrad radi budućih generacija

- Institucije su zakazale jer su robovi političkoga kadroviranja. Očito je da je ravnateljica doživjela unutarnju revoluciju i pred kraj svoga mandata krenula u obračun sa svima.



Građani su žrtve, jer očito je da u ovom procesu nema kvalitetnih informacija. Što imamo od nacionalnog Zavoda za javno zdravstva, u kojem je možda netko opet politički opredijeljen, kao što je dr. Ninčević imala političku iskaznicu Kerumova HGS-a, pa nakon toga HDZ-a, tako možda i taj neki gore ima.



Mi trebamo uvesti građanski nadzor, plus sve institucije, plus relevantne znanstvenike koji bi izvještavali javnost. Budući da su institucije zakazale, ja ću sve informacije koje imam i koje sam dobio pokazati na internetu – javnosti je poručio Ante Čikotić u ime Mostova kluba gradskih vijećnika nakon izjave dr. Jasne Ninčević, ravnateljice županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, u kojoj je kazala da neće preuzeti odgovornost za zdravlje ljudi jer ne zna što udišemo tijekom radova na Karepovcu.



Takva izjava izazvala je val reakcija među građanima, što je već ujutro rezultiralo sastankom u Banovini na kojem su se okupili predstavnici svih vijećničkih klubova te gradonačelnik Andro Krstulović Opara i njegovi zamjenici. Zajednički su zatražili tematsku sjednicu Gradskog vijeća, a prije toga relevantne podatke svih stručnih službi o sanaciji odlagališta otpada.



– Kad stručna osoba dovodi u sumnju izvođenje projekta, to je znak za uzbunu i treba reagirati. Tražili smo odgovor na sva ona pitanja koja je ravnateljica Zavoda postavila. Najvažnije je građanima otkloniti svaku sumnju i nepovjerenje koje se stvara prema struci – kazala je Marijana Puljak, čelnica stranke Pametno, uz napomenu kako se "u ovom trenutku ne boji za svoje zdravlje".



Jure Šundov (HGS), predsjednik Gradskog vijeća, objasnio je kako dr. Ninčević nije članica njihove stranke još od lipnja 2013. godine, kad je prešla u HDZ.



– Mi smo se u kampanji 2009., kao i 2013. i 2016. godine, zalagali za kompletnu sanaciju, koja ne podrazumijeva ovaj projekt sustavom konzervacije. Imam informaciju da sustav premještanja otpada možda nije najsretniji i najbolji. Predložio sam da se napravi pauza i da se pozovu sve institucije, da vidimo radi li se sve kako je zapisano projektom. Kad struka kaže svoje mišljenje o pitanjima koja su se pojavila od početka sanacije, vidjet ćemo što ćemo. Građevinsku i okolišnu dozvolu nije izdalo političko tijelo, nego struka – rekao je Šundov.



Predsjednik gradskog HDZ-a i vijećnik Petar Škorić istaknuo je kako nema smisla spekulirati zloupotrebljava li netko poziciju i svatko onaj koji je pod takvim utjecajem nema što raditi na tome mjestu.



– Kroz cijeli proces svjedoci smo pokušaja stvaranja klime stihije i kaosa koji se pokušava ubaciti u projekt sanacije. Vratimo povjerenje institucija, a to možemo ako se o ovoj temi ne politizira, nego da struka na temelju podataka vrati povjerenje – dodao je Škorić.



No, budući da se čini da se politika umiješala u rad ravnateljice "Higijenskog", novinari su ga upitali znači li to da sljedeći ravnatelj neće biti stranačka osoba.



– Smatram da svatko ima svoj integritet i svatko je na svojem poslu zadužen braniti struku. Pitanje je načina na koji bi došli do znanstvenika oko kojega bi postojao politički, poslovni ili bilo koji konsenzus. Slušali smo izjave poznatog toksikologa dr. Franje Plavšića, a slušali smo i mišljenja određenih doktora koji imaju poslovne interese prema sanacijama odlagališta u Hrvatskoj – odgovorio je HDZ-ov čelnik.



U ime SDP-ovaca u Banovini izjasnio se njihov lokalni predsjednik Goran Kotur, koji također smatra da je potrebna hitna tematska sjednica Vijeća.



– Na sjednici jasno treba odgovoriti trebaju li se na Karepovcu provoditi bilo kakva dodatna mjerenja kvalitete zraka kako bismo bili sigurni da nisu ugroženi životi i zdravlje ljudi, te vijećnicima i javnosti prezentirati dokumentacija o sanaciji – predložio je Kotur.



Mostovac Čikotić nadovezao se kako ne bi puno riječi trošio na "kontradiktornu dr. Ninčević", no inzistirao je na tome da javnost ima sve dostupne informacije:



– Primijetio sam da postoje još neki plinovi koje bi trebalo mjeriti, a ne mjere se. Nisam stručnjak, no doznao sam u razgovoru sa znanstvenicima, na primjer, da je živa jedan od elemenata koji bi bilo dobro mjeriti, ali nisam znanstvenik i neću ulaziti u tu debatu.



Izjave ravnateljice Ninčević za naš list komentirao je i župan Blaženko Boban, čelni čovjek regionalne vlasti koja je osnivač i vlasnik "Higijenskog".



– Kao župan nisam pozvan vjerovati ni Jasni Ninčević ni Neni Perišu, ni bilo komu drugomu. Moje je da vjerujem jedino uređajima i mjernim instrumentima jer oni ne pokazuju faktor ljudske slabosti, oni pokazuju samo stvarne rezultate, egzaktne brojeve koji su za sada pod kontrolom. Međutim, puno je važnije od toga da smo puno toga lošeg u posljednjih pedesetak godina u svim sferama življenja, posebno u zaštiti naše životne okoline, ostavili u naslijeđe generacijama koje dolaze. Zato bi bilo u redu, ako instrumenti budu i dalje pokazivali da su mjerenja u okvirima dopuštenog i da su u pitanju samo neugodni mirisi, da ih pretrpimo radi budućih generacija – zaključio je Boban.