Ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo u Splitu poslala dramatičnu poruku: Ne želim biti odgovorna za zdravlje ljudi, ne znamo što udišemo s Karepovca i je li opasno!

Kao da nije dosta nedoumica oko Karepovca, iz županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dolaze dva potpuno oprečna stava kada je u pitanju kakvoća zraka zbog premještanja otpada u sklopu radova sanacije deponija.



I dok mr. Nenad Periš, voditelj Odjela za ispitivanje zraka, tla i buke na "Higijenskom", tvrdi da je koncentracija plinova na odlagalištu sukladna propisanim zakonskim vrijednostima, dr. Jasna Ninčević, ravnateljica te regionalne ustanove, poručuje da ne može sa sigurnošću tvrditi da je "zrak zbog aktualnih radova na deponiju u redu".



– Neću preuzeti odgovornost za zdravlje ljudi, jer ne znamo što smo udahnuli, to nitko ne može sa sigurnošću reći. Svi tvrde da je sve sukladno aktualnom projektu, ali činjenica je da ne postoji studija utjecaja na okoliš izrađena nakon 2000. godine.



Naravno da ne sumnjam u rezultate mjerenja koja se trenutno provode, ali nisam sigurna da se mjeri sve što se treba mjeriti. Kada je započela sanacija Karepovca, zatražila sam očitovanje Ministarstva zaštite okoliša na pitanje je li dovoljno mjeriti koncentraciju plinova koji se sada mjere, no već dva mjeseca nisam dobila nikakav odgovor iz Zagreba, niti nakon nedavne požurnice – kazala nam je dr. Ninčević.



I ne samo to, čelnica županijske institucije tvrdi da ona kao odgovorna osoba Zavoda uopće nije znala da počinju radovi na najvećem dalmatinskom deponiju, odnosno da o tome nije dobila nikakvu službenu obavijest.



CIJELI ČLANAK PROČITAJTE U TISKANOM IZDANJU SLOBODNE DALMACIJE