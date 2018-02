'Ovi iz Westgatea parkiraju na naša mista jer ne žele plaćat parking u svojoj garaži!': stanovnici Kmana ogorčeni zbog prometnog kaosa kojeg je dodatno zakomplicirao - zaglavljeni šleper

Nekad je Šibenska ulica bila mirna, iako preuska za dvojsmjernu ulicu, ima uspornike pa djeca mogu relativno sigurno do škole jer se njome ne vozi brzo. Ali, otkako su zaredale visoke gradnje, prvo zgrada Euroherca, a potom Splitska banka, Šibenskom je postalo gotovo nemoguće voziti.



Nekad davno planiralo se proširenje spoja Šibenske i Varaždinske ulice sa Ulicom Domovinskoga rata, ali se ništa nije napravilo. Sada je broj automobila narastao toliko da ih ima skoro više nego stanovnika tog dijela Kmana, kažu neki, jer se parkiraju i oni kojima tu nije mjesto.



Česte su prometne nevolje. Najnoviji primjer dogodio se u ponedjeljak oko 13 h kada je šleper zakačio i nakrivio uličnu lampu i oštetio vrata od dvorišta.



- Nije vozač kriv, nego ovaj koji bezobrazno parkira uza znak da je zabranjeno parkiranje, njega snimite - pokazuje nam je jedan od susjeda s Kmana koji su pratili događaj.



I zaista, na križanju Varaždinske i Šibenske se van svakog propisa, i morala, parkiraju auti na samoj okuci otežavajući skretanje. No, pravi problem ljudi u kvartu vide u novogradnjama koje su ih okružile i oduzimaju im njihove parkinge.



- Neće ovi što rade u Splitskoj banci da parkiraju u svom neboderu. Tamo su im poluprazne garaže. Dođu ovamo u osam ujutro i zauzmu naša mjesta. Ne žele plaćati parking kod svojih, eto što je - objašnjava jedan.



Drugi se kune da je zbog dostave bio u neboderu i vidio kako tamo ima pet podzemnih etaža.



- Isto nam rade iz nebodera gdje je Euroherc, odnosno Sunce. Neće plaćati svoj parking, pa naš okupiraju i onda moramo parkirati na cesti. Trebali bi mi staviti katanac - nadovezuju se ideje okupljenih dok se čeka prometna policija.



- Možda bi trebalo zabraniti šleperima? - predlaže jedan.



A šlepera i raznih kamiona zaista ne manjka, jer dok govorimo, još jedan šleper se pokušao spustiti s Mosečke, ali je odustao kad je vidio da je Šibenska 'zaštopana'.



- Kako će tek biti kad se izgradi drugi Westgate neboder. Sad ima 17 katova, a to mu je malo, žele još 12 - žali se stanar nebodera na početku Šibenske.



Prometna policija je došla tek sat vremena nakon poziva. Iako su im prostorije par minuta hoda udaljene, kod Jokera.



- Možda nemaju robu za obuć - našalio se jedan dok ih se čekalo – znate da su se nedavno žalili oko toga.



Ali, prije dolaska sporih prometnih policajaca, nekoliko nepropisno parkiranih auta zbog kojih šleper nije mogao 'zvući' zavoj 'nestalo' je s tog dijela Kmana zajedno sa vlasnicima koji su se brže bolje izgubili. To je ogorčilo neke promatrače.



- Što je ovo? Svi biže? Čemu onda policija dolazi? - upitao se jedan susjed.



Ali, već sutra ujutro bit će nova velika gužva u kvartu kojim se nekad mirno vozilo.