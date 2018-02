Nažalost, trpite nepodnošljiv smrad od nerada i neučinkovitosti onih koji su problem trebali riješiti puno prije, i to tako da se Lećevica završi, da se napravi regionalno odlagalište otpada, pa proširenje Karepovca ne bi bilo potrebno. Bit će problem ako se Lećevica ne dovrši za to vrijeme, a očito je da postoje ozbiljni problemi o kojima javnost nije informirana – kazao je Nenad Matić, predsjednik Zelene liste.



Kroz prosvjedni apel održan jutros ispred zgrade Banovine pod nazivom "Otpad smrdi ma koliko političari šutjeli o tome", prozivajući dosadašnji nerad i tijek sanacije deponija, istaknuo se i Alen Ćurin, gradski povjerenik Zelene liste i bivši direktor "Čistoće".



– Biološkim i kemijskim sredstvima treba se polijevati iskopani otpad i tako suzbiti neugodne mirise. Oni se neće moći sto posto neutralizirati, ali se u velikoj mjeri sigurno hoće – nudi Ćurin rješenje za smrad nad našim područjem.



Nekadašnji čelnik komunalne tvrtke napominje kako se ništa ne radi na odvojenom prikupljanju otpada te kako će samo jedan mjesec izgubljene turističke sezone zbog neugodnog mirisa "koštati više nego sve sanacije Karepovca".



– Ne samo da ne možemo živjeti od smrada, nego smo na pragu epidemije raznih bolesti. U prvom redu je problem zdravlje, a smrad je samo nuspojava. Posljedica može biti epidemija, požar, situacija lako izgubi kontrolu. Nismo mi oni koji će širiti paniku i dezinformacije, ali je činjenica, pojavljuju se različite priče. Nisam stručnjak za ta pitanja, a što ćemo ako se dogodi epidemija? – zapitao se Ćurin.



– Zašto o tome govorite ako niste stručnjak? – upitali su ga novinari.



– Smrad i štetne stvari odlaze u atmosferu. Struka mora reći je li to u granicama normale – odgovorio je šef lokalnog stranačkog ogranka i nabrojio kako je u svome mandatu napravio reciklažno dvorište, vagu, počeo je s radom videonadzor deponija te je stavljena rampa s kontrolom.



No, već tada potrebna sanacija nije bila ni u začetcima.



– Čuo sam u neformalnom razgovoru da se navodno pojavljuje i svrab kao bolest u sve više slučajeva. Je li to potencijalno povezano s Karepovcem? – ubacio se Matić kako bi bolje pojasnio potencijalne zdravstvene posljedice.



Međutim, dr. Ivo Petrić, šef epidemiološke službe na "Higijenskom", već nam je tada potvrdio kako svrab nema nikakve veze s radovima na deponiju.



– Ako nema veze s Karepovcem, onda u redu – odgovorio je Matić.



– U svakom slučaju, već je stanje panike, grad smrdi i život je neugodan. Izvor problema su sadašnji radovi na Karepovcu – zaključio je bivši šef "Čistoće" i splitski povjerenik Zelene liste, koja se u budućnosti planira aktivirati za mjesne i kotarske izbore.