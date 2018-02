Poplava u 'Jedinstvu': natopljeno 320 kompleta narodnih nošnji

Neprocjenjivu štetu pretrpjeli su članovi KUD-a Jedinstvo kojima je u četvrtak poslijepodne potpuno poplivala garderoba, a tijekom petka voda je doprijela i do plesne dvorane.

- Zbog nemara privatnog vlasnika prostora iznad njih voda je natopila oko 320 kompleta narodnih nošnji, odnosno više od 2500 dijelova odjeće, košulja, podsuknji, obuće i nakita. Iako se desetak naših članova odmah odazvalo pozivu da pomognu u spašavanju nošnje, šteta je nepovratno napravljena, a najviše su stradale originalne nošnje vrličkoga nijemog kola stare 70 godina, hrvatskoga nacionalnog blaga koje se nalazi na zaštićenoj UNESCO-ovoj listi nematerijalne baštine čovječanstva. Nastradala je nošnja i Baranje, dio splitske nošnje, konj za peglanje, pegla, pećica... Ovo, nažalost, nije prva poplava, nego već 25. Prostor je prilično star, instalacije također i mi smo to neprestano štitili ceradama, ali plafon je probio na nekom mjestu, iako je vlasnik prostora iznad nas to navodno sanirao. No, voda je ipak probila i sad je to opasno za život jer su tu kabeli, zidovi su vlažni, a mi nemamo gdje s tom nošnjom jer u dvorani djeca plešu. Pitanje je što ćemo dalje - s tugom u glasu kazuje nam Emin Sarajlić, dopredsjednik "Jedinstva", nemoćan da popiše nastalu štetu i spasi sve ono što su generacije plesača i koreografa stvarale u proteklih 99 godina društva.

Što sada, pitamo Sarajlića.

- Garderoba je dosta uništena i opasna je za korištenje. Nošnju ćemo staviti na sušenje, pa ćemo vidjeti može li se što spasiti. Inače, mi smo u projektu obnove te nošnje. Uložili smo 100-njak tisuća kuna od Ministarstva kulture za obnovu nošnje jer je nijemo kolo zaštićeno na UNESCO-voj listi svjetske nematerijalne baštine. Jedna vrlička ženska odora košta između 8 i 9 tisuća kuna, a muška 11 tisuća kuna - kaže nam dopredsjednik "Jedinstva".

Priča nam kako je problem djelovanja KUD-a Jedinstvo dugogodišnji. Još od gradonačelnika Beroša, preko Buličića, Puljića do danas, upozoravaju nadležne u Banovini kako rade u neadekvatnim prostorima, tražeći trajno rješenje za djelovanje, no, kažu, nitko nema sluha.

- Tražimo prostore negdje u centru grada gdje djelujemo od 1919. godine. Sami smo nudili rješenja, javljali se na natječaje, radili projekte, ali uzalud, kao da jedan folklorni ansambl s 99-godišnjom tradicijom ne zaslužuje odgovarajuću skrb Grada. Poznato je da su u "Jedinstvu" djelovali velikani poput Hatzea, Bombardellija, Ljube Stipišića, Branka Šegovića, Ane Roje, Ivice Čikeša i mnogih drugih koji su stvarali ovu kulturnu instituciju grada Splita koja se ponosi s devet nagrada Grada Splita. Zar naših 400 djece u raznim sekcijama društva ne zaslužuje radost plesanja, pjevanja i sviranja u svojoj sredini?! - pita se Sarajlić.

Uz problem natopljene nošnje, Jedinstvo vodi i dugu pravnu bitku s vlasnicima prostora na Ujevićevoj poljani koji traže povrat.

- Susjed na katu otkupio je taj gornji prostor gdje vodi hostel, a čuli smo da je navodno otkupio i donji prostor, ovaj gdje smo mi, od tih nasljednika s kojima se tužimo. U međuvremenu od Grada dobivamo uplatnice za najam koji mi plaćamo. Kako stvari stoje, u rujnu ćemo vjerojatno trebati iseliti. Taman uoči 100. obljetnice KUD-a. Reći će neki, pa šta, centar grada ionako izumire, a djeca mogu ostati i doma - sarkastično zaključuje ovaj folkloraš.