Gradi se cesta kod novog rodilišta, vlasnicima zemlje nude 500 eura po kvadratu ili izvlaštenje: 'Želim tu napraviti zgradu, ovim mi sve uništavaju!'

Sudski vještaci za geodeziju, nekretnine i poljoprivredu u srijedu su izišli na Put iza Nove bolnice kako bi obavili očevid i osigurali dokaze o stanju i vrijednosti zemljišta za koje se predlaže izvlaštenje radi izgradnje prometnice prema obiteljskim kućama.



Pozvani su i vlasnici 17 parcela za čije se pojedine dijelove predlaže izvlaštenje, a redom su bili zadovoljni što su time korak bliže adekvatnom pristupu svojim nekretninama te što će prestati razbijati glavu o tome hoće li iz svoje ulice uopće moći izići od brojnih nepropisno parkiranih vozila koja gravitiraju obližnjim KBC-ovim objektima na istočnom ulazu u kompleks na Firulama.



– Pokušavamo riješiti problem pristupa dugi niz godina i nikako da to postignemo. Najgore je kod ulaza, ljudi idu u bolnicu, nemaju se gdje parkirati, što nam je jasno, ali nas tako blokiraju u ulici.



Svakodnevno su tu prometni redari i pauk. Nitko nema ništa protiv izvlaštenja od nas starih vlasnika, čije je dijelom zemljište kuda će proći prava cesta. Unutar nje se isprepleću privatni vlasnici s obje strane i Grad sa svojim uskim dijelom – kaže nam Damir Vladović, jedan od starosjedilaca Puta iza Nove bolnice koji se tu, kako ističe, rodio prije pola stoljeća.



Lokacijska dozvola za prometnicu je spremna, a poslije jučerašnjeg očevida trebala bi uslijediti procjena vrijednosti nekretnina, pri čemu treba naglasiti da su brojni stambeni objekti u toj zoni u fazi legalizacije ili su friško ozakonjeni.



– Naravno da nitko od nas neće dati to besplatno jer je normalno da imamo put kad godinama plaćamo komunalnu naknadu, ali jednako tako ne očekujemo niti tražimo nerealne astronomske cijene. Zato su tu sudski vještaci koji će kazati koliko to vrijedi – dodao je naš sugovornik.



Radi se o više od 300 kvadrata koje bi trebalo otkupiti, u ovogodišnjem gradskom proračunu za tu je stavku predviđeno 1,5 milijuna kuna, pa se da iščitati kako bi vlasnici za metar četvorni mogli dobiti oko 500 eura. No, nisu svi tako oduševljeni cijelom pričom, navodno je riječ o onim vlasnicima s početka i završetka ulice smještene u blizini "novog" rodilišta i Onkologije.

Da nikad nije dobio nijednu obavijest o izvlaštenju, nego tek kada je pokrenut postupak, tvrdi Jozo Šarić.



– Oduzima mi se oko 15 metara kvadratnih, širine 70 centimetara, a dužine 20-ak metara. Obrazloženje oduzimanja je da je u blizini ucrtana kuća koje nema niti je ikad postojala, ali su u igri viši interesi nekih investitora pa se dio ceste prebacio na moj dio. Želim tu graditi poslovno-stambenu zgradu, projekt je u fazi dobivanja lokacijske dozvole i ovim mi se sve uništava – ističe Šarić, čija se parcela nalazi upravo između rodilišta i Onkologije.



Krajem prošle godine iz Banovine nam je rečeno kako su predali zahtjev za izvlaštenje, te da poslije jučerašnje faze slijedi procjena vrijednosti nekretnina. Vlasnici se s time mogu složiti pa će doći do otkupa, no ako to ne prihvate, pojasnili su nam iz Banovine, donijet će se rješenje o izvlaštenju na koje se mogu žaliti.