Splićani navalili na peškariju: kupuju se dobri bokuni, svit se voli počastit ovih dana, ali nije svima jasno kad uopće triba postit. Evo čega je sve bilo i pošto...

Bogata ponuda ribe dočekala je kupce ovog petka na splitskoj peškariji. Dva dana uoči Badnjaka, koji ove godine pada u nedjelju koja 'ne trpi post', osvanuo je sunčan i topao, pa su Splićani u velikom broju prošetali među punim bancima.



- Kupuje se, najviše dobri bokuni, a manja riba ne ide baš danas. Svit se voli počastiti za ovakve dane, na Badnjak pogotovo. Je, ove godine posti se dan prije Badnjaka, a da se mene pita, post je kad si samo na kruvu i vodi. Nema bakalar veze s tim - komentira nam Siniša Beroš, prodavač na peškariji. Nekad je i sam lovio, a sad je samo za bankom.



- Ne može se ribarit cilu noć, pa spavat na prodajnom mistu - veli.







S njim se slaže kolega Robert Opuhač, čija je ponuda mamila poglede na peškariji. Iz dubine mora nedaleko od Sevida ulovljena je grdobina teška više od 20 kilograma. Nije još našla kupca, ali prodavat će je po 100 kuna na komade, i to one dobre ruke.



Najbolji poznavatelj prilika na ovom kultnom mjestu urar Zlatko Ivulić komentira nam kako je ponuda ovog petka zaista bila izvrsna. Nudila se svježa riba, a cijene jesu malo skočile u odnosu na protekle dane.



- Cijene su bile od 10 kuna za kilo trlje blatnice pa sve do 250 kuna za kilo zubatca, pa ko može, nek plati. Najviše je skočila hobotnica koja je od četvrtka poskupila sa 80 na sto kuna po kilu. A dosta se tražila. Uvik savjetujem ljude da na vrime nabave hobotnicu jer ona može u duboko, pa će je imat spremnu za dane posta. Al' svi zadnji čas sve kupuju - veli nam šjor Zlatko, predviđajući da će i u subotu ribarnica biti puna svježe ribe.







- Ma ne znam više kad ću postit! Sad na Badnjak nema posta, nego dan prije... Ma sve mi pomišalo. Ja san doma rekla da ćemo mi bakalar u subotu, a crni rižot u nedilju. Evo, sipe su skupe, 140 kuna za kilo, a bakalar je stiga ka božićnica iz firme - ne želeći nam reći koje - dobacila nam je jedna gospođa.



Na banku nedaleko od onoga gdje je kupila svoju sipu, ista ponuda po cijeni za 10 kuna manje. Lignje su po običaju među najskupljom ponudom - 160 kuna za kilogram, isto kao i škarpina, trlje 100, gavuni po 60 ili 70, skuša i oslić 60, muzgavci 50, škampi od 60 pa sve do 140, ovisno o veličini. Na bancima svega blaga, samo su takujini sve tanji...